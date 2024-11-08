Матч Лиги Европы в Амстердаме закончился поножовщиной

В Амстердаме болельщики из Израиля подверглись преследованию и нападению после футбольного матча между клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс». Очевидцы рассказали, что как минимум 10 израильтян были ранены, еще двое не выходят на связь.
«Поножовщина», — гласит заголовок статьи на YnetNews. «Не менее 10 человек получили ранения в атаках по всему городу после игры Лиги Европы. Они напали на фанатов, казалось, что это было спланировано», — заявил один из фанатов. На видео в социальных сетях видно, как фанаты «Маккаби Тель-Авив» подвергаются нападениям в нескольких местах города.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал направить в Амстердам самолеты для эвакуации болельщиков в Нидерланды. «Аякс» выиграл матч со счетом 5:0.
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