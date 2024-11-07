07 ноября 2024

В ЯНАО экскаваторщика будут судить за смерть водителя самосвала

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель самосвала погиб на месте (архивное фото)
Водитель самосвала погиб на месте (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) будут судить машиниста экскаватора-погрузчика за причинение смерти по неосторожности. Мужчина техникой зажал голову водителю самосвала. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по ЯНАО.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направлено в суд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Происшествие случилось 5 сентября. Во время уборки мусора водитель самосвала обратился к экскаваторщику, чтобы тот очистил кузов от остатков мусора. Не убедившись в безопасности, водитель экскаватора-погрузчика задел стрелой часть борта, где рядом находился водитель самосвала и ему зажало голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) будут судить машиниста экскаватора-погрузчика за причинение смерти по неосторожности. Мужчина техникой зажал голову водителю самосвала. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по ЯНАО. «Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направлено в суд», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Происшествие случилось 5 сентября. Во время уборки мусора водитель самосвала обратился к экскаваторщику, чтобы тот очистил кузов от остатков мусора. Не убедившись в безопасности, водитель экскаватора-погрузчика задел стрелой часть борта, где рядом находился водитель самосвала и ему зажало голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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