В бундестаге призвали раскрыть расходы на визит Зеленского в ФРГ

В ФРГ призвали подсчитать для налогоплательщиков расходы на визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Соответствующий запрос отправил член бундестага от партии «Альтернатива для Гермнаии» (АдГ) Рене Бохманн.
«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов и заторов из-за перекрытия дорог», — заявил Бохманн в своем запросе. Информацию из документа приводит «Лента.ру».
Однако в немецком правительстве отказались давать комментарии по поводу запроса. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн сообщила, что затраты по данному визиту «не поддаются количественной оценке».
Во время визита Зеленского в ФРГ была запланирована его встреча с немецким канцлером Олафом Шольцем. В ходе обсуждения второй заявил, что страна выделит Киеву 1,4 млрд евро в качестве военной поддержки, передает RT.
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