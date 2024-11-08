В бундестаге призвали раскрыть расходы на визит Зеленского в ФРГ

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В Германии отказались подсчитывать расходы на визит Зеленского в страну
В Германии отказались подсчитывать расходы на визит Зеленского в страну Фото:

В ФРГ призвали подсчитать для налогоплательщиков расходы на визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Соответствующий запрос отправил член бундестага от партии «Альтернатива для Гермнаии» (АдГ) Рене Бохманн. 

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов и заторов из-за перекрытия дорог», — заявил Бохманн в своем запросе. Информацию из документа приводит «Лента.ру»

Однако в немецком правительстве отказались давать комментарии по поводу запроса. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн сообщила, что затраты по данному визиту «не поддаются количественной оценке».

Во время визита Зеленского в ФРГ была запланирована его встреча с немецким канцлером Олафом Шольцем. В ходе обсуждения второй заявил, что страна выделит Киеву 1,4 млрд евро в качестве военной поддержки, передает RT

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В ФРГ призвали подсчитать для налогоплательщиков расходы на визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Соответствующий запрос отправил член бундестага от партии «Альтернатива для Гермнаии» (АдГ) Рене Бохманн.  «Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов и заторов из-за перекрытия дорог», — заявил Бохманн в своем запросе. Информацию из документа приводит «Лента.ру».  Однако в немецком правительстве отказались давать комментарии по поводу запроса. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн сообщила, что затраты по данному визиту «не поддаются количественной оценке». Во время визита Зеленского в ФРГ была запланирована его встреча с немецким канцлером Олафом Шольцем. В ходе обсуждения второй заявил, что страна выделит Киеву 1,4 млрд евро в качестве военной поддержки, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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