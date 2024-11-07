В Пермском крае началась эвакуация детей из школ

В Полазне (Пермский край) эвакуируют учеников из здания школ. Причиной стал звонок от неизвестного.
«В полазненской школе №1 вновь эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Уточняется, что некоторые ученики забаррикадировались в кабинетах. Также прошла эвакуация в школе №3. Детей отпустили домой.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевое министерство территориальной безопасности. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что в конце октября 2024 года в школы Полазны также поступил звонок от неизвестного. Он сообщил о минировании учреждений. Дети были эвакуированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!