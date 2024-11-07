07 ноября 2024

В Пермском крае началась эвакуация детей из школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация началась после звонка в школу
Эвакуация началась после звонка в школу Фото:

В Полазне (Пермский край) эвакуируют учеников из здания школ. Причиной стал звонок от неизвестного.

«В полазненской школе №1 вновь эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Уточняется, что некоторые ученики забаррикадировались в кабинетах. Также прошла эвакуация в школе №3. Детей отпустили домой.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевое министерство территориальной безопасности. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце октября 2024 года в школы Полазны также поступил звонок от неизвестного. Он сообщил о минировании учреждений. Дети были эвакуированы. 

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В Полазне (Пермский край) эвакуируют учеников из здания школ. Причиной стал звонок от неизвестного. «В полазненской школе №1 вновь эвакуация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Уточняется, что некоторые ученики забаррикадировались в кабинетах. Также прошла эвакуация в школе №3. Детей отпустили домой. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевое министерство территориальной безопасности. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что в конце октября 2024 года в школы Полазны также поступил звонок от неизвестного. Он сообщил о минировании учреждений. Дети были эвакуированы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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