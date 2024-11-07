07 ноября 2024

«Проспали вспышку»: мэр Екатеринбурга лишил чиновников премий из-за плохой уборки

Мэр Орлов раскритиковал глав районов Екатеринбурга за позднюю уборку от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальные службы поздно среагировали на снегопад, считает Алексей Орлов
Коммунальные службы поздно среагировали на снегопад, считает Алексей Орлов Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился уборкой города от снега. Как стало известно URA.RU, он раскритиковал на совещании утром 8 ноября глав районов за позднюю реакцию на погодные явления и лишил их премий. 

«Глава заявил, что проспали вспышку, поздно вывели технику на дороги. Главы районов остались без премий», — передал источник. В пресс-службе администрации информацию про премии корреспонденту подтвердили.

Город засыпало снегом утром 6 ноября, автомобилисты встали в гигантские пробки, а общественный транспорт ходил с перебоями. Недовольство уборкой Орлов высказывал еще тогда. 

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился уборкой города от снега. Как стало известно URA.RU, он раскритиковал на совещании утром 8 ноября глав районов за позднюю реакцию на погодные явления и лишил их премий.  «Глава заявил, что проспали вспышку, поздно вывели технику на дороги. Главы районов остались без премий», — передал источник. В пресс-службе администрации информацию про премии корреспонденту подтвердили. Город засыпало снегом утром 6 ноября, автомобилисты встали в гигантские пробки, а общественный транспорт ходил с перебоями. Недовольство уборкой Орлов высказывал еще тогда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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