«Проспали вспышку»: мэр Екатеринбурга лишил чиновников премий из-за плохой уборки

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился уборкой города от снега. Как стало известно URA.RU, он раскритиковал на совещании утром 8 ноября глав районов за позднюю реакцию на погодные явления и лишил их премий.
«Глава заявил, что проспали вспышку, поздно вывели технику на дороги. Главы районов остались без премий», — передал источник. В пресс-службе администрации информацию про премии корреспонденту подтвердили.
Город засыпало снегом утром 6 ноября, автомобилисты встали в гигантские пробки, а общественный транспорт ходил с перебоями. Недовольство уборкой Орлов высказывал еще тогда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!