Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов покритиковал заместителей глав районов, ответственных за уборку города от снега. Ему, как стало известно URA.RU, не понравилась их реакция на нашествие стихии. Встреча проходила в формате ВКС.
«На утреннем совещании мэр высказал недовольство уборкой. Итоги, как районы справились со снегопадом, будут подведены в конце рабочей недели (утром 8 ноября — прим. ред.)», — рассказал источник URA.RU.
Снегопад накрыл город утром 6 ноября. Екатеринбург оказался в семибалльных пробках. Орлов публично назвал прошедший снегопад первым значительным испытанием в этом сезоне, поручив коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан.
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