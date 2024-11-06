Мэр Екатеринбурга отчитал чиновников в разгар снежной стихии

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Алексей Орлов провел утреннее совещание из-за снегопада в режиме ВКС
Алексей Орлов провел утреннее совещание из-за снегопада в режиме ВКС Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов покритиковал заместителей глав районов, ответственных за уборку города от снега. Ему, как стало известно URA.RU, не понравилась их реакция на нашествие стихии. Встреча проходила в формате ВКС.

«На утреннем совещании мэр высказал недовольство уборкой. Итоги, как районы справились со снегопадом, будут подведены в конце рабочей недели (утром 8 ноября — прим. ред.)», — рассказал источник URA.RU. 

Снегопад накрыл город утром 6 ноября. Екатеринбург оказался в семибалльных пробках. Орлов публично назвал прошедший снегопад первым значительным испытанием в этом сезоне, поручив коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов покритиковал заместителей глав районов, ответственных за уборку города от снега. Ему, как стало известно URA.RU, не понравилась их реакция на нашествие стихии. Встреча проходила в формате ВКС. «На утреннем совещании мэр высказал недовольство уборкой. Итоги, как районы справились со снегопадом, будут подведены в конце рабочей недели (утром 8 ноября — прим. ред.)», — рассказал источник URA.RU.  Снегопад накрыл город утром 6 ноября. Екатеринбург оказался в семибалльных пробках. Орлов публично назвал прошедший снегопад первым значительным испытанием в этом сезоне, поручив коммунальным службам обеспечить безопасность передвижения горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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