07 ноября 2024

В Пермском крае мужчина провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам не рекомендуют выходить на лед
Пермякам не рекомендуют выходить на лед Фото:

В Чусовом (Пермский край) местный житель пытался перейти реку и провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Вчера, 7 ноября, в городе Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что лед на водоемах только начал формироваться. Но пока он очень хрупкий, поэтому выходить на него опасно.

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В Чусовом (Пермский край) местный житель пытался перейти реку и провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Вчера, 7 ноября, в городе Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении. В ведомстве напомнили, что лед на водоемах только начал формироваться. Но пока он очень хрупкий, поэтому выходить на него опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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