В Пермском крае мужчина провалился под лед

Пермякам не рекомендуют выходить на лед
В Чусовом (Пермский край) местный житель пытался перейти реку и провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Вчера, 7 ноября, в городе Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что лед на водоемах только начал формироваться. Но пока он очень хрупкий, поэтому выходить на него опасно.
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