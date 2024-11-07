07 ноября 2024

Пермяки начали проваливаться под лед водоемов

В Пермском крае первый в сезоне человек провалилися под лед
© Служба новостей «URA.RU»
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Лед еще слишком тонкий
Лед еще слишком тонкий Фото:

В Пермском крае с приходом холодов реки и озера начали покрываться льдом. Но он еще тонок и опасен, предупреждают в МЧС. Первый случай, когда мужчина провалился в воду, уже произошел.

«В г. Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.

Спасатели призывают не выходить на лед. Его толщина, чтобы выдержать человека, должна быть минимум 7-10 см. Пока такого льда на пермских водоемах нет.

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В Пермском крае с приходом холодов реки и озера начали покрываться льдом. Но он еще тонок и опасен, предупреждают в МЧС. Первый случай, когда мужчина провалился в воду, уже произошел. «В г. Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. Спасатели призывают не выходить на лед. Его толщина, чтобы выдержать человека, должна быть минимум 7-10 см. Пока такого льда на пермских водоемах нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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