Пермяки начали проваливаться под лед водоемов

Лед еще слишком тонкий
В Пермском крае с приходом холодов реки и озера начали покрываться льдом. Но он еще тонок и опасен, предупреждают в МЧС. Первый случай, когда мужчина провалился в воду, уже произошел.
«В г. Чусовой при попытке пересечь реку мужчина провалился под лед. Спасатели извлекли незадачливого пешехода из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.
Спасатели призывают не выходить на лед. Его толщина, чтобы выдержать человека, должна быть минимум 7-10 см. Пока такого льда на пермских водоемах нет.
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