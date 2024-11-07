Москва потребовала освободить педагогов Екатеринбурга от проверок семей учеников

Учителя Екатеринбурга больше не обязаны проводить проверки семей своих учеников. Это решение было принято после запроса Рособрнадзора, направленного в правительство Свердловской области, о необходимости освобождения педагогов от обязанностей, не предусмотренных федеральным законодательством. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Учитель должен быть избавлен от заполнения большого количества бумаг, которое не оставляет ему времени для непосредственной работы с учениками и подготовки уроков. И совсем уж вопиющи случаи, когда на учителей пытаются возложить какие-то дополнительные обязанности, не связанные с их профессиональной деятельностью. С каждым таким случаем мы будем разбираться индивидуально», — пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
В связи с поступившим запросом министерство образования и молодежной политики Свердловской области отменило ранее распространенное письмо о необходимости посещения семей учащихся и проинформировало о данном изменении руководителей органов местного самоуправления. Сейчас также проводится проверка информации о нарушении прав учителей.
По данным URA.RU, инициатором возложения новых обязанностей на педагогов стал замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павел Креков. Известно, что эти изменения вызвали неоднозначную реакцию среди учителей, многие из которых посчитали нововведения странными, некорректными и фактически не выполняли его.
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