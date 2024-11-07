07 ноября 2024

Авиакомпания AlMasria продлила полетную программу из Перми в Египет

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Самолеты из Перми в Шарм-эль-Шейх будут летать до 10 октября 2025 года
Самолеты из Перми в Шарм-эль-Шейх будут летать до 10 октября 2025 года Фото:

Египетская авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до октября 2025 года. Ранее полетная программа была запланирована до 25 марта.

«Полетная программа из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 10 октября 2025 года. Время в пути составляет чуть меньше шести часов. Стоимость тура на двоих по системе „Все включено“ на десять ночей начинается от 143,5 тысячи рублей», — следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца марта 2025 года. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.

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Египетская авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до октября 2025 года. Ранее полетная программа была запланирована до 25 марта. «Полетная программа из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 10 октября 2025 года. Время в пути составляет чуть меньше шести часов. Стоимость тура на двоих по системе „Все включено“ на десять ночей начинается от 143,5 тысячи рублей», — следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца марта 2025 года. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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