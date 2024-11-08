Москва даст деньги на наземное метро в Екатеринбурге: как оно будет выглядеть. Фото

В Екатеринбурге планируют закольцевать схему движения электричек

09 ноября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Предполагается, что кольцевая линия захватит даже отдаленные районы Фото: Илья Московец © URA.RU Совет Федерации поддержал пакет проектов развития Свердловской области, в который вошло строительство наземного метро в Екатеринбурге. Власти хотят закольцевать существующую схему движения электричек до 2045 года. Ее планируют пустить по всему городу, захватив при этом отдаленные районы. URA.RU, изучив генплан, показывает, как будет выглядеть линия. Проект поддержали в РЖД еще в 2022 году, но понимания по финансированию (требуется 107 миллиардов рублей) не было. При создании карты с вероятным продлением линии за основу были взяты уже существующие и действующие станции, а к ним присоединены новые — те, которые отмечены на генплане. Предполагается, что кольцевая линия пройдет до Орджоникидзевского района и ЕКАД — там появятся станции на Полевском тракте и на Перспективной. От нее затем появится станция у жилого района Солнечный и далее пройдет по следующей схеме: станция на пересечении продленной улицы Амундсена и улицы Академика Мечникова — станция за проектируемой улицей Академика Вавилова — станция на проектируемой улице Академика Лихачева — станция возле гипермаркета «Лента» в Академическом районе — на пересечении улиц Муранова и Тенистой — на пересечении улицы Муранова и Объездной — за ТРЦ «Мега» — станция на Срединном кольце — станция на Большом Конном полуострове — станция в районе Сортировки у завода «ВИЗ-Сталь» — на Срединном конце в районе улицы Автомагистральная — у станции метро «Машиностроителей» — в районе моста на улице Блюхера — за Малышевским мостом — станция за ТРК «Комсомолл» (Октябрьский район) — станция у входа в Парк Маяковского. Создание транспортного кольца, по словам инициаторов проекта, даст возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты (как, например, Екатеринбург-Пассажирский — Керамик) откроют возможность доехать до центра за 15 минут. Несколько лет рассматривалось несколько схем маршрутов, первая могла бы объединить центр с Солнечным микрорайоном, Академическим районом, Широкой Речкой, а также ВИЗом-Правобережным. Вторая схема маршрута пролегала бы от Кольцово через МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации поддержал пакет проектов развития Свердловской области, в который вошло строительство наземного метро в Екатеринбурге. Власти хотят закольцевать существующую схему движения электричек до 2045 года. Ее планируют пустить по всему городу, захватив при этом отдаленные районы. URA.RU, изучив генплан, показывает, как будет выглядеть линия. Проект поддержали в РЖД еще в 2022 году, но понимания по финансированию (требуется 107 миллиардов рублей) не было. При создании карты с вероятным продлением линии за основу были взяты уже существующие и действующие станции, а к ним присоединены новые — те, которые отмечены на генплане. Предполагается, что кольцевая линия пройдет до Орджоникидзевского района и ЕКАД — там появятся станции на Полевском тракте и на Перспективной. От нее затем появится станция у жилого района Солнечный и далее пройдет по следующей схеме: станция на пересечении продленной улицы Амундсена и улицы Академика Мечникова — станция за проектируемой улицей Академика Вавилова — станция на проектируемой улице Академика Лихачева — станция возле гипермаркета «Лента» в Академическом районе — на пересечении улиц Муранова и Тенистой — на пересечении улицы Муранова и Объездной — за ТРЦ «Мега» — станция на Срединном кольце — станция на Большом Конном полуострове — станция в районе Сортировки у завода «ВИЗ-Сталь» — на Срединном конце в районе улицы Автомагистральная — у станции метро «Машиностроителей» — в районе моста на улице Блюхера — за Малышевским мостом — станция за ТРК «Комсомолл» (Октябрьский район) — станция у входа в Парк Маяковского. Создание транспортного кольца, по словам инициаторов проекта, даст возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты (как, например, Екатеринбург-Пассажирский — Керамик) откроют возможность доехать до центра за 15 минут. Несколько лет рассматривалось несколько схем маршрутов, первая могла бы объединить центр с Солнечным микрорайоном, Академическим районом, Широкой Речкой, а также ВИЗом-Правобережным. Вторая схема маршрута пролегала бы от Кольцово через МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».