Предприятия Луганской народной республики (ЛНР) планируют выйти на производство более маржинальных продуктов и увеличить экспорт. Аграриям уже удалось наладить поставки семян и пшеницы, а также полностью начать обеспечивать регион яйцами и мясом, рассказал председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук 8 ноября на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Задача перейти от выращивания зерновых и масленичных культур к высоким способам переработки и высокомаржинальным продуктам. Сейчас мы проходим путь Челябинской области за последние восемь лет. У нас серьезно развит экспорт семян подсолнечника, твердых сортов пшеницы. Сельхоз предприятия закрывают потребности в свинине, курице и яйцах внутри республики», — рассказал Ковальчук.
Глава правительства ЛНР также отметил, что в число ведущих задач вошло привлечение федеральных продуктовых сетей. Однако он заявил, что обеспечение населения продуктами не является острой проблемой. Сетевые магазины позволят лучше контролировать рост цен и поставки, сейчас властям приходится ориентировать на соседние регионы для мониторинга цен.
С началом ноября ЛНР удалось удержать стоимость продуктов на уровне Ростова
В презентации Ковальчук провел параллель ЛНР с Челябинской областью, отметив схожесть промышленных секторов и проблем. Ковальчук считает, что ЛНР может успешно повторить путь Челябинской области в металлургии и машиностроении.
«Еще один вызов — стройка. Последние 20 лет на территории системно ничего не строилось. К концу 2025 года мы планируем увеличить ввод нового жилья в десять раз. Активно формируется строительный банк, а на всех четырех территориях действует льготная ипотека под 2%», — уточнил Ковальчук.
Квартиры на этапе котлована в ЛНР сейчас продаются по 130 — 135 тысяч рублей, заявил глава луганского правительства. Однако в аренду жилье сдают не меньше, чем за 50 тысяч в месяц. Среди проблем остается обеспечение инфраструктурой.
Как отметил Ковальчук, в регион активно привлекаются инвестиции
Егор Ковальчук до переезда в ЛНР занимал занимал пост челябинского вице-губернатора, а затем был мэром Миасса. В правительстве региона курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства в Югре. Правительство ЛНР челябинский чиновник возглавил в июле 2024 года. Накануне назначения другой челябинский вице-губернатор Ирина Гехт заняла тот же пост в Запорожской области.
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