В ХМАО появился ажиотажный спрос на лопаты для уборки снега

В ХМАО консультанты строительных магазинов отмечают высокий спрос на лопаты для уборки снега в связи со снегопадами в регионе. URA.RU подготовило подборку — где и за сколько купить инструмент для чистки снега.
«В „Строительном дворе“ лопаты с черенком продают от 520 рублей, самую дорогую можно приобрести за 2600 рублей», — сказано на сайте сетевого магазина. Лопату без черенка югорчане могут приобрести от 290 рублей.
В «Домострое» продаются автомобильные лопаты от 240 рублей. А в сургутском «Лемана ПРО», который раньше работал под брендом Leroy Merlin, можно выбрать лопату на любой вкус и цвет — от 450 до 12 000 рублей, оттуда можно заказать доставку в любой город ХМАО-Югры. Также жители могут заказать лопату для уборки снега на Ozon и Wildberries, цена примерно одинаковая — от 400 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега. А также впереди похолодание до -13°C.
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