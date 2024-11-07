07 ноября 2024

В ХМАО появился ажиотажный спрос на лопаты для уборки снега

В ХМАО увеличился спрос на лопаты для уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Где и за сколько купить лопату для уборки снега
Где и за сколько купить лопату для уборки снега Фото:

В ХМАО консультанты строительных магазинов отмечают высокий спрос на лопаты для уборки снега в связи со снегопадами в регионе. URA.RU подготовило подборку — где и за сколько купить инструмент для чистки снега.

«В „Строительном дворе“ лопаты с черенком продают от 520 рублей, самую дорогую можно приобрести за 2600 рублей», — сказано на сайте сетевого магазина. Лопату без черенка югорчане могут приобрести от 290 рублей.

В «Домострое» продаются автомобильные лопаты от 240 рублей. А в сургутском «Лемана ПРО», который раньше работал под брендом Leroy Merlin, можно выбрать лопату на любой вкус и цвет — от 450 до 12 000 рублей, оттуда можно заказать доставку в любой город ХМАО-Югры. Также жители могут заказать лопату для уборки снега на Ozon и Wildberries, цена примерно одинаковая — от 400 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега. А также впереди похолодание до -13°C.

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В ХМАО консультанты строительных магазинов отмечают высокий спрос на лопаты для уборки снега в связи со снегопадами в регионе. URA.RU подготовило подборку — где и за сколько купить инструмент для чистки снега. «В „Строительном дворе“ лопаты с черенком продают от 520 рублей, самую дорогую можно приобрести за 2600 рублей», — сказано на сайте сетевого магазина. Лопату без черенка югорчане могут приобрести от 290 рублей. В «Домострое» продаются автомобильные лопаты от 240 рублей. А в сургутском «Лемана ПРО», который раньше работал под брендом Leroy Merlin, можно выбрать лопату на любой вкус и цвет — от 450 до 12 000 рублей, оттуда можно заказать доставку в любой город ХМАО-Югры. Также жители могут заказать лопату для уборки снега на Ozon и Wildberries, цена примерно одинаковая — от 400 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО ожидаются осадки в виде мокрого снега. А также впереди похолодание до -13°C.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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