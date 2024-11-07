В Челябинске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку во время пробежки

В Челябинске задержали мужчину, который во время пробежки напал на пенсионерку с собакой. Как он пояснил полицейским, конфликт произошел из-за его замечания о выгуле питомца, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Задержан мужчина, у которого возник конфликт с женщиной на экотропе по улице Бейвеля. Челябинец пояснил, что конфликт произошел из-за замечания о выгуле собаки, где это запрещено. После женщина начала мобильную съемку. Он требовал ее прекратить и пробовал выбить телефон рукой», — пояснили URA.RU в ГУ МВД.
Потасовка произошла 7 ноября во время пробежки мужчины. Он заявил, что женщина шла на встречу и они чуть не столкнулись. Перепалка началась, когда челябинец встретил ее, побежав в обратном направлении.
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