07 ноября 2024

В Челябинске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку во время пробежки

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец пытался выбить телефон из рук пенсионерки, когда она начала его снимать
Челябинец пытался выбить телефон из рук пенсионерки, когда она начала его снимать Фото:

В Челябинске задержали мужчину, который во время пробежки напал на пенсионерку с собакой. Как он пояснил полицейским, конфликт произошел из-за его замечания о выгуле питомца, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Задержан мужчина, у которого возник конфликт с женщиной на экотропе по улице Бейвеля. Челябинец пояснил, что конфликт произошел из-за замечания о выгуле собаки, где это запрещено. После женщина начала мобильную съемку. Он требовал ее прекратить и пробовал выбить телефон рукой», — пояснили URA.RU в ГУ МВД.

Потасовка произошла 7 ноября во время пробежки мужчины. Он заявил, что женщина шла на встречу и они чуть не столкнулись. Перепалка началась, когда челябинец встретил ее, побежав в обратном направлении.

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В Челябинске задержали мужчину, который во время пробежки напал на пенсионерку с собакой. Как он пояснил полицейским, конфликт произошел из-за его замечания о выгуле питомца, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Задержан мужчина, у которого возник конфликт с женщиной на экотропе по улице Бейвеля. Челябинец пояснил, что конфликт произошел из-за замечания о выгуле собаки, где это запрещено. После женщина начала мобильную съемку. Он требовал ее прекратить и пробовал выбить телефон рукой», — пояснили URA.RU в ГУ МВД. Потасовка произошла 7 ноября во время пробежки мужчины. Он заявил, что женщина шла на встречу и они чуть не столкнулись. Перепалка началась, когда челябинец встретил ее, побежав в обратном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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