В каком районе Перми быстрее всего дорожают готовые квартиры. Карта

В Ленинском районе Перми квадратный метр за год подорожал на 25,6%

09 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Быстрее всего недвижимость дорожает в центре города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 7%. Больше всего цены подскочили в Ленинском районе, где прирост составил 25,6%. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В Перми за год средняя цена за „квадрат“ на вторичном рынке жилья выросла со 100 тысяч до 107 тысяч рублей. Больше всего стоимость повысилась в Ленинском районе — со 125 тысяч до 157 тысяч рублей», — рассказал Алексей Попов. Аналитик отметил, что в Перми нет района, где цены на недвижимость за год снизились. Так, в Индустриальном прирост составил 6,73%, в Свердловском — 6,25%, в Орджоникидзевском — 5,48%, в Дзержинском — 4,72%, в Мотовилихинском — 4,12%, в Кировском — 3,75%. При этом самое доступное жилье находится в Орджоникидзевском районе, где средняя стоимость «квадрата» 77 тысяч рублей. По мнению риелтора пермского агентства «Лучшие метры» Анастасии Катаевой, в центральных районах города повышен спрос на жилье, поэтому цены там растут быстрее, чем в других локациях. «Интерес покупателей к недвижимости в Ленинском районе заключается в двух моментах. Во-первых, люди стремятся жить в центре города, чтобы все было в шаговой доступности. Во-вторых, этот район привлекателен для инвестиций. Если у покупателя есть возможность приобрести жилье за наличные, а потом его сдавать в аренду, выгоднее выбрать квартиру в центре города. Так инвестиции окупятся быстрее», — объяснила Анастасия Катаева. Пермский юрист и агент по сделкам с недвижимостью Сергей Ермаков отметил, что дело не в спросе, а в специфике застройки центра города. В Ленинском районе девелоперы возводят дома класса «премиум». После завершения строительства эти объекты переходят на вторичный рынок, увеличивая среднюю стоимость квадратного метра в районе. «Возможно, что готовые квартиры, например, в „хрущевках“ сняли с продажи. А вместо нее появился более дорогой объект во вчерашней новостройке. Поэтому создается впечатление резкого роста цен», — отметил Сергей Ермаков. Ранее URA.RU рассказало, в каком районе города дешевле покупать однокомнатные квартиры. В среднем их продают за 4,08 млн рублей. В центре города квартиры дорожают быстрее, чем в других районах Инфографика URA.RU В Ленинской районе средняя стоимость квадратного метра самая высокая по городу Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 7%. Больше всего цены подскочили в Ленинском районе, где прирост составил 25,6%. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В Перми за год средняя цена за „квадрат“ на вторичном рынке жилья выросла со 100 тысяч до 107 тысяч рублей. Больше всего стоимость повысилась в Ленинском районе — со 125 тысяч до 157 тысяч рублей», — рассказал Алексей Попов. Аналитик отметил, что в Перми нет района, где цены на недвижимость за год снизились. Так, в Индустриальном прирост составил 6,73%, в Свердловском — 6,25%, в Орджоникидзевском — 5,48%, в Дзержинском — 4,72%, в Мотовилихинском — 4,12%, в Кировском — 3,75%. При этом самое доступное жилье находится в Орджоникидзевском районе, где средняя стоимость «квадрата» 77 тысяч рублей. По мнению риелтора пермского агентства «Лучшие метры» Анастасии Катаевой, в центральных районах города повышен спрос на жилье, поэтому цены там растут быстрее, чем в других локациях. «Интерес покупателей к недвижимости в Ленинском районе заключается в двух моментах. Во-первых, люди стремятся жить в центре города, чтобы все было в шаговой доступности. Во-вторых, этот район привлекателен для инвестиций. Если у покупателя есть возможность приобрести жилье за наличные, а потом его сдавать в аренду, выгоднее выбрать квартиру в центре города. Так инвестиции окупятся быстрее», — объяснила Анастасия Катаева. Пермский юрист и агент по сделкам с недвижимостью Сергей Ермаков отметил, что дело не в спросе, а в специфике застройки центра города. В Ленинском районе девелоперы возводят дома класса «премиум». После завершения строительства эти объекты переходят на вторичный рынок, увеличивая среднюю стоимость квадратного метра в районе. «Возможно, что готовые квартиры, например, в „хрущевках“ сняли с продажи. А вместо нее появился более дорогой объект во вчерашней новостройке. Поэтому создается впечатление резкого роста цен», — отметил Сергей Ермаков. Ранее URA.RU рассказало, в каком районе города дешевле покупать однокомнатные квартиры. В среднем их продают за 4,08 млн рублей.