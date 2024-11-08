Орбан: США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации Трампа

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Орбан заявил, что США будет сложно выходить из конфликта на Украине после вступления Трампа на должность
Орбан заявил, что США будет сложно выходить из конфликта на Украине после вступления Трампа на должность Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

США после инагурации избранного президента страны Дональда Трампа могут выйти из поддержки украинского конфликта. Однако для Штатов это будет сложным шагом, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«США выйдут из конфликта на Украине после того, как Трамп вступит в должность президента», — заявил Орбан на радиостанции Kossuth. Он добавил, что подобное будет сложной задачей для Штатов, потому что в течение нескольких лет страна убеждала мир в том, что санкции и бои — это хорошо. 

Ранее турецкий журналист Мете Сохтаоглу сообщил, что Дональд Трамп может привлечь американские компании, чтобы эксплуатировать украинские земли под видом «помощи в восстановлении» после боев. Корреспондент отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать от этого ничего хорошего. 

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США после инагурации избранного президента страны Дональда Трампа могут выйти из поддержки украинского конфликта. Однако для Штатов это будет сложным шагом, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «США выйдут из конфликта на Украине после того, как Трамп вступит в должность президента», — заявил Орбан на радиостанции Kossuth. Он добавил, что подобное будет сложной задачей для Штатов, потому что в течение нескольких лет страна убеждала мир в том, что санкции и бои — это хорошо.  Ранее турецкий журналист Мете Сохтаоглу сообщил, что Дональд Трамп может привлечь американские компании, чтобы эксплуатировать украинские земли под видом «помощи в восстановлении» после боев. Корреспондент отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать от этого ничего хорошего. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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