США после инагурации избранного президента страны Дональда Трампа могут выйти из поддержки украинского конфликта. Однако для Штатов это будет сложным шагом, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«США выйдут из конфликта на Украине после того, как Трамп вступит в должность президента», — заявил Орбан на радиостанции Kossuth. Он добавил, что подобное будет сложной задачей для Штатов, потому что в течение нескольких лет страна убеждала мир в том, что санкции и бои — это хорошо.
Ранее турецкий журналист Мете Сохтаоглу сообщил, что Дональд Трамп может привлечь американские компании, чтобы эксплуатировать украинские земли под видом «помощи в восстановлении» после боев. Корреспондент отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать от этого ничего хорошего.
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