Стала известна тематика ледового городка в Кировском районе Перми

В Перми на улице Фадеева, 7 появится ледовый городок под названием «Белая Парма». Сейчас руководство Дворца культуры «Урал» ищет подрядчика для создания и обслуживания комплекса за 675,4 тысячи рублей.
«Оказание услуг по устройству, содержанию и демонтажу ледового городка на площади МАУК „Дворец культуры ‚Урал‘ по улице Фадеева, 7. Тематика — ‚Белая Парма‘. Ориентировочная площадь ледового городка — 800 квадратных метров. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 23 февраля 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
На площадке появятся скульптурная композиция «Русский богатырь», интерактивная зона «Ладья», лабиринт «Арсенал», лазалка детская «Забава», ограждение площадки «Крепостная стена» и ограждение вокруг ели «Бастион». Все конструкции оформят внутренней подсветкой в цвет новогоднего оформления Перми.
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