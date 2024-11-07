07 ноября 2024

Стала известна тематика ледового городка в Кировском районе Перми

В Кировском районе Перми построят ледовый городок «Белая Парма»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кировском районе Перми у Дворца культуры «Урал» появится ледовый городок
В Кировском районе Перми у Дворца культуры «Урал» появится ледовый городок Фото:

В Перми на улице Фадеева, 7 появится ледовый городок под названием «Белая Парма». Сейчас руководство Дворца культуры «Урал» ищет подрядчика для создания и обслуживания комплекса за 675,4 тысячи рублей.

«Оказание услуг по устройству, содержанию и демонтажу ледового городка на площади МАУК „Дворец культуры ‚Урал‘ по улице Фадеева, 7. Тематика — ‚Белая Парма‘. Ориентировочная площадь ледового городка — 800 квадратных метров. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 23 февраля 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

На площадке появятся скульптурная композиция «Русский богатырь», интерактивная зона «Ладья», лабиринт «Арсенал», лазалка детская «Забава», ограждение площадки «Крепостная стена» и ограждение вокруг ели «Бастион». Все конструкции оформят внутренней подсветкой в цвет новогоднего оформления Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Фадеева, 7 появится ледовый городок под названием «Белая Парма». Сейчас руководство Дворца культуры «Урал» ищет подрядчика для создания и обслуживания комплекса за 675,4 тысячи рублей. «Оказание услуг по устройству, содержанию и демонтажу ледового городка на площади МАУК „Дворец культуры ‚Урал‘ по улице Фадеева, 7. Тематика — ‚Белая Парма‘. Ориентировочная площадь ледового городка — 800 квадратных метров. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 23 февраля 2025 года“, — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. На площадке появятся скульптурная композиция «Русский богатырь», интерактивная зона «Ладья», лабиринт «Арсенал», лазалка детская «Забава», ограждение площадки «Крепостная стена» и ограждение вокруг ели «Бастион». Все конструкции оформят внутренней подсветкой в цвет новогоднего оформления Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...