В Кремле раскрыли готовность России говорить с Трампом о мирных переговорах по Украине

Песков: Путин открыт к диалогу по СВО с заинтересованными сторонами

08 ноября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Путин готов вести диалог по поводу СВО с Трампом и другими заинтересованными лицами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что цели остаются прежними. <…> Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что цели остаются прежними. <…> Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — заявил Песков.