В Кремле раскрыли готовность России говорить с Трампом о мирных переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что цели остаются прежними. <…> Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — заявил Песков.
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