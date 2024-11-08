В Кремле раскрыли готовность России говорить с Трампом о мирных переговорах по Украине

Песков: Путин открыт к диалогу по СВО с заинтересованными сторонами
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Путин готов вести диалог по поводу СВО с Трампом и другими заинтересованными лицами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что цели остаются прежними. <…> Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что цели остаются прежними. <…> Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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