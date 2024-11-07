В ХМАО на полгода перенесли концерты Дмитрия Певцова

В Нижневартовске и Сургуте почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными.
«Концерт Дмитрия Певцова переносится на 7 апреля 2025 года. Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Певцов также должен был выступить в ноябре на сцене сургутского дворца искусств «Нефтяник», но теперь концерт запланирован на апрель следующего года. В кассе корреспондент URA.RU узнал, что билеты можно вернуть через сервисы, в которых осуществлялась покупка. «Это арендное мероприятие, мы его не обилечиваем», — пояснили в кассе.
Агентство обратилось за комментарием к концертному директору Певцова, чтобы выяснить причину переноса выступлений. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продавались билеты на несуществующий концерт стендап-комика Артема Винокура. Выступление якобы должно было состояться на площадке «Камертона», однако администрация центра культуры опровергла эту информацию.
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