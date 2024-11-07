07 ноября 2024

В ХМАО на полгода перенесли концерты Дмитрия Певцова

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерты Дмитрия Певцова в Сургуте и Нижневартовске перенесли на весну 2025 года
Концерты Дмитрия Певцова в Сургуте и Нижневартовске перенесли на весну 2025 года Фото:

В Нижневартовске и Сургуте почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными.

«Концерт Дмитрия Певцова переносится на 7 апреля 2025 года. Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Певцов также должен был выступить в ноябре на сцене сургутского дворца искусств «Нефтяник», но теперь концерт запланирован на апрель следующего года. В кассе корреспондент URA.RU узнал, что билеты можно вернуть через сервисы, в которых осуществлялась покупка. «Это арендное мероприятие, мы его не обилечиваем», — пояснили в кассе.

Агентство обратилось за комментарием к концертному директору Певцова, чтобы выяснить причину переноса выступлений. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продавались билеты на несуществующий концерт стендап-комика Артема Винокура. Выступление якобы должно было состояться на площадке «Камертона», однако администрация центра культуры опровергла эту информацию.

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В Нижневартовске и Сургуте почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными. «Концерт Дмитрия Певцова переносится на 7 апреля 2025 года. Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Певцов также должен был выступить в ноябре на сцене сургутского дворца искусств «Нефтяник», но теперь концерт запланирован на апрель следующего года. В кассе корреспондент URA.RU узнал, что билеты можно вернуть через сервисы, в которых осуществлялась покупка. «Это арендное мероприятие, мы его не обилечиваем», — пояснили в кассе. Агентство обратилось за комментарием к концертному директору Певцова, чтобы выяснить причину переноса выступлений. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продавались билеты на несуществующий концерт стендап-комика Артема Винокура. Выступление якобы должно было состояться на площадке «Камертона», однако администрация центра культуры опровергла эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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