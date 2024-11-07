Пермскую гимназию эвакуировали из-за подозрительного предмета

Детей вывели из здания школы
В Перми эвакуировали учеников гимназии №10. Причиной стал подозрительный предмет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Гимназия №10 в микрорайоне Парковый эвакуировали. В ней обнаружили коробку с подозрительным предметом», — сообщил источник.
Уточняется, что сотрудники полиции проверили коробку. В ней была бумага, а тревога оказалась ложной. URA.RU отправило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!