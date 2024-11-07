07 ноября 2024

Пермскую гимназию эвакуировали из-за подозрительного предмета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей вывели из здания школы
Детей вывели из здания школы Фото:

В Перми эвакуировали учеников гимназии №10. Причиной стал подозрительный предмет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Гимназия №10 в микрорайоне Парковый эвакуировали. В ней обнаружили коробку с подозрительным предметом», — сообщил источник.

Уточняется, что сотрудники полиции проверили коробку. В ней была бумага, а тревога оказалась ложной. URA.RU отправило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.

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В Перми эвакуировали учеников гимназии №10. Причиной стал подозрительный предмет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Гимназия №10 в микрорайоне Парковый эвакуировали. В ней обнаружили коробку с подозрительным предметом», — сообщил источник. Уточняется, что сотрудники полиции проверили коробку. В ней была бумага, а тревога оказалась ложной. URA.RU отправило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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