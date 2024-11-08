Трампу нужно скорее закончить конфликт на Украине: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последние важные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU
Последние важные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU

Новому президенту США Дональду Трампу необходимо как можно быстрее выйти из противостояния России и Украины. Об этом в рамках проекта «По фактам» от URA.RU заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев.

«Слишком сильно раскрутили тему грядущей победы над Россией в этом конфликте в предыдущей администрации. И если Россия выйдет бесспорным победителем из этого — это будет очень сильный удар по США вне зависимости от личности президента. Поэтому собственно вся задача, вся сложность положения Трампа — это выскочить из этого конфликта. У него времени не так много. На выход из этого конфликта у него не больше 12-14 месяцев с момента инаугурации», — заявил эксперт.

Помимо этого, политологи и военные эксперты поделились несколькими возможными сценариями окончания СВО, а также рассказали о стратегии Трампа в противостоянии с европейскими странами. Подробнее об этом можно узнать в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому президенту США Дональду Трампу необходимо как можно быстрее выйти из противостояния России и Украины. Об этом в рамках проекта «По фактам» от URA.RU заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев. «Слишком сильно раскрутили тему грядущей победы над Россией в этом конфликте в предыдущей администрации. И если Россия выйдет бесспорным победителем из этого — это будет очень сильный удар по США вне зависимости от личности президента. Поэтому собственно вся задача, вся сложность положения Трампа — это выскочить из этого конфликта. У него времени не так много. На выход из этого конфликта у него не больше 12-14 месяцев с момента инаугурации», — заявил эксперт. Помимо этого, политологи и военные эксперты поделились несколькими возможными сценариями окончания СВО, а также рассказали о стратегии Трампа в противостоянии с европейскими странами. Подробнее об этом можно узнать в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...