В Пермском крае подрядчик украл деньги при капремонте жилого дома

В Губахе (Пермский край) подрядчик сократил объем работы при капитальном ремонте жилого дома. При этом сумму расходов на ремонт не уменьшил. Компанию обвинили в хищении денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Работы по капитальному ремонту жилого дома на улице Мичурина, 2 в Губахе, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Однако в итоговой документации данный факт отражения не нашел, к оплате была предъявлена сумма без учета уменьшения объемов выполненных мероприятий. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств», — сказано в сообщении.
Уточняется, что по итогам проверки прокуратура направила дело в следственный комитет. Расследование уголовного дела еще не завершено.
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