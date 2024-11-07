07 ноября 2024

В Пермском крае подрядчик украл деньги при капремонте жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик не сократил смету расходов
Подрядчик не сократил смету расходов Фото:

В Губахе (Пермский край) подрядчик сократил объем работы при капитальном ремонте жилого дома. При этом сумму расходов на ремонт не уменьшил. Компанию обвинили в хищении денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Работы по капитальному ремонту жилого дома на улице Мичурина, 2 в Губахе, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Однако в итоговой документации данный факт отражения не нашел, к оплате была предъявлена сумма без учета уменьшения объемов выполненных мероприятий. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки прокуратура направила дело в следственный комитет. Расследование уголовного дела еще не завершено.

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В Губахе (Пермский край) подрядчик сократил объем работы при капитальном ремонте жилого дома. При этом сумму расходов на ремонт не уменьшил. Компанию обвинили в хищении денег, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Работы по капитальному ремонту жилого дома на улице Мичурина, 2 в Губахе, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Однако в итоговой документации данный факт отражения не нашел, к оплате была предъявлена сумма без учета уменьшения объемов выполненных мероприятий. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств», — сказано в сообщении. Уточняется, что по итогам проверки прокуратура направила дело в следственный комитет. Расследование уголовного дела еще не завершено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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