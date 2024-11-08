Неизвестный мужчина избил трех детей около лицея в центре Челябинска

Мужчина в момент нападения был пьян (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 8 ноября утром на территории многопрофильного лицей в центре Челябинска 22-летний мужчина избил трех детей. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сегодня, 8 ноября, в утреннее время в Отдел полиции „Центральный“ УМВД России по г. Челябинску поступило сообщение от сотрудников многопрофильного лицея о том, что на территорию учебного заведения, расположенного в центре города, проник неизвестный мужчина. Незнакомец нанес удары трем несовершеннолетним, в том числе 10-летнему мальчику и двум семнадцатилетним подросткам, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Подозреваемый был вскоре задержан сотрудниками полиции. Им оказался 22-летний парень, который в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). Парень напал на детей беспричинно, из хулиганских побуждений, добавили там. Он нанес не менее трех ударов кулаком в живот 10-летнему мальчику, а затем удары руками и ногами двоим 17-летним юношам.

Прокуратура Челябинской области также проводит проверку по факту инцидента. Планируется проверить соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации.