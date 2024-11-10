10 ноября 2024

Аварийную школу в челябинском районе хотят заменить новой на деньги бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Школу в Григорьевке предложили заменить на новую с участием денег бизнеса
Школу в Григорьевке предложили заменить на новую с участием денег бизнеса Фото:

Власти Каслинского района (Челябинская область) допустили, что новую школу в деревне Григорьевка вместо аварийной будут строить с участием частного финансирования. Как URA.RU пояснила замглавы Татьяна Лысенко, это предполагает одна из госпрограмм.

«Письмо о строительстве новой школы направлено на имя министра образования и науки Виталия Литке. Строительство возможно через госпрограмму „Развитие образования в Челябинской области“ за счет средств федерального и областного бюджетов или „Комплексное развитие сельских территорий“ с долевым участием от 5 до 10% местного предпринимательского сообщества», — заявила URA.RU Лысенко.

Заявка не подана, поскольку ее оформление требует финансовых вложений и затрат времени для разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. В настоящий момент занятия в здании начальной школы дореволюционной постройки приостановлены. Это произошло после проверки каслинской прокуратуры, предписавшей прекратить образовательный процесс. Детей перевели в классы основной школы. Здание также не новое. По словам жителей Григорьевки, ему 125 лет. Власти ответили, почему разрешили проведение занятий в начальной школе в августе, хотя результаты экспертизы, рекомендовавшей снести помещение, были известны еще в январе.

«Школа была принята, так как в обследовании не было прописано обязательное приостановление образовательного процесса. На 2025 год запланировано комплексное обследование всех зданий образовательного учреждения», — уточнила собеседница URA.RU.

В администрации района пообещали приложить все усилия для инициирования в будущем строительства новой модульной школы в Григорьевке. Помещения запланированы на 100 мест. Сроки строительства не называются.

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Власти Каслинского района (Челябинская область) допустили, что новую школу в деревне Григорьевка вместо аварийной будут строить с участием частного финансирования. Как URA.RU пояснила замглавы Татьяна Лысенко, это предполагает одна из госпрограмм. «Письмо о строительстве новой школы направлено на имя министра образования и науки Виталия Литке. Строительство возможно через госпрограмму „Развитие образования в Челябинской области“ за счет средств федерального и областного бюджетов или „Комплексное развитие сельских территорий“ с долевым участием от 5 до 10% местного предпринимательского сообщества», — заявила URA.RU Лысенко. Заявка не подана, поскольку ее оформление требует финансовых вложений и затрат времени для разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. В настоящий момент занятия в здании начальной школы дореволюционной постройки приостановлены. Это произошло после проверки каслинской прокуратуры, предписавшей прекратить образовательный процесс. Детей перевели в классы основной школы. Здание также не новое. По словам жителей Григорьевки, ему 125 лет. Власти ответили, почему разрешили проведение занятий в начальной школе в августе, хотя результаты экспертизы, рекомендовавшей снести помещение, были известны еще в январе. «Школа была принята, так как в обследовании не было прописано обязательное приостановление образовательного процесса. На 2025 год запланировано комплексное обследование всех зданий образовательного учреждения», — уточнила собеседница URA.RU. В администрации района пообещали приложить все усилия для инициирования в будущем строительства новой модульной школы в Григорьевке. Помещения запланированы на 100 мест. Сроки строительства не называются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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