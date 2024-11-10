Аварийную школу в челябинском районе хотят заменить новой на деньги бизнеса

Власти Каслинского района (Челябинская область) допустили, что новую школу в деревне Григорьевка вместо аварийной будут строить с участием частного финансирования. Как URA.RU пояснила замглавы Татьяна Лысенко, это предполагает одна из госпрограмм.
«Письмо о строительстве новой школы направлено на имя министра образования и науки Виталия Литке. Строительство возможно через госпрограмму „Развитие образования в Челябинской области“ за счет средств федерального и областного бюджетов или „Комплексное развитие сельских территорий“ с долевым участием от 5 до 10% местного предпринимательского сообщества», — заявила URA.RU Лысенко.
Заявка не подана, поскольку ее оформление требует финансовых вложений и затрат времени для разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. В настоящий момент занятия в здании начальной школы дореволюционной постройки приостановлены. Это произошло после проверки каслинской прокуратуры, предписавшей прекратить образовательный процесс. Детей перевели в классы основной школы. Здание также не новое. По словам жителей Григорьевки, ему 125 лет. Власти ответили, почему разрешили проведение занятий в начальной школе в августе, хотя результаты экспертизы, рекомендовавшей снести помещение, были известны еще в январе.
«Школа была принята, так как в обследовании не было прописано обязательное приостановление образовательного процесса. На 2025 год запланировано комплексное обследование всех зданий образовательного учреждения», — уточнила собеседница URA.RU.
В администрации района пообещали приложить все усилия для инициирования в будущем строительства новой модульной школы в Григорьевке. Помещения запланированы на 100 мест. Сроки строительства не называются.
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