Челябинские дети занимались в школе, которую рекомендовали снести

Дети в школе Григорьевки Каслинского района (Челябинская область) занимались в школе, которую эксперты рекомендовали снести. По данным URA.RU, документ был выдан в январе, но несмотря на это здание комиссия летом приняла и там начался новый учебный год.
«Дети начальной школы занимались в помещениях, которые рекомендовано было снести. Здание дореволюционной постройки, и небезопасно для нахождения там», — рассказали URA.RU родители.
В telegram-канале «Григорьевские сады!» появился скриншот документа. Из заключения эксперта следует, что внутренняя отделка, полы требуют замены, а чердак находится в аварийном состоянии. На нем не убрано полметра голубиного помета. Оконные и дверные проемы могут функционировать лишь ограниченно.
«В совокупности фактов произведенного обследования установлено, что здание в целом находится в аварийном состоянии. При дальнейшей эксплуатации возможно разрушение фундамента и несущих конструкций здания в целом. Рекомендуется произвести снос данного здания», — отмечено в документе.
После проверки прокуратуры встал вопрос о закрытии помещений. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, в связи с предписанием каслинской прокуратуры о ненадлежащем состоянии части зданий местные власти встретились с родителями. В ходе разговора чиновники, по словам участников встречи, предложили два решения: возить детей на занятия в школу Тюбука или перевести учеников в другое здание, где занимаются старшие школьники. Остановились на последнем варианте.
«Сейчас ребята занимаются в комнатах для старшеклассников. Учимся в две смены. Один из классов переоборудуют для питания. На это время дети учатся дистанционно. Обещали построить новое модульное здание, но когда — не сказали», — прокомментировала URA.RU председатель родительского комитета Екатерина Кривицкая.
Готовить пищу будут в помещениях закрытой начальной школы. При этом в Григорьевке отметили, что зданию для старшеклассников также за 100 лет.
В Григорьевском сельском поселении проживает 119 детей школьного возраста. Часть детей возят в Свердловскую область в село Никольское и Екатеринбург, часть — в Тюбук, Снежинск и Воздвиженку. Всего, по данным родительского комитета, в школе Григорьевки 47 детей. Причем 40 человек занимаются в помещениях, к остальным ученикам, живущим в психоневрологическом интернате, педагоги ездят сами. В начальной школе учится 16 человек.
На состояние помещений пожаловались родители. Они отметили, что учиться в школе небезопасно. Помещения не оборудованы даже туалетом. Чтобы попасть в него, ребятам приходилось выбегать на улицу. О строительстве новой школы до сих пор речь даже не шла.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации района. Ответ готовится и будет опубликован по мере поступления.
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