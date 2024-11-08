Лекции, кино и выставки: афиша Перми на выходные

В Перми в эти выходные у жителей и гостей города есть разные варианты досуга. В честь 95-летия пермского трамвая историк Андрей Маткин расскажет об истории этого вида транспорта, любителей кино и музыки ждет премьера документального фильма о сайкобилли, а для тех, кто предпочитает созерцание — работают выставки.
День рождения трамвая
Пермский трамвай отметил свое 95-летие. В честь знаменательного события в Центре городской культуры 9 ноября состоится публичная лекция «Пермский трамвай: на пороге векового юбилея» (16+). О том, как рождался проект Пермского трамвая, как сменялись поколения трамвайных вагонов, о забавных и трагических эпизодах трамвайной истории Перми расскажет директор Музея истории педагогического университета Андрей Маткин. Он также покажет модели старых трамвайных вагонов, компостер и малоизвестные исторические фотографии.
Таинственный сайкобилли
Премьера фильма «Последняя субкультура» (18+) Кирилла Ермичева состоится в частной филармонии «Триумф» 10 ноября. Эта первая в мире полнометражная документальная работа, посвященная музыке сайкобилли. Стиль этот сформировался в восьмидесятых, а в его основу легли классический рок-н-ролл пятидесятых, переосмысленный в духе панк-рока.
Металл в искусстве
В галерее «Переход» культурного пространства «Часовой завод» проходит выставка «Металл в искусстве». «Многогранность, прочность и выразительность металла отражается в каждом экспонате — от скульптур до живописных полотен. Выставка направлена не только на демонстрацию мастерства и таланта художников, но и на повышение значимости металла как материала, способного вдохновлять на создание произведений, которые вызывают эмоции у зрителей и побуждают их задуматься о важных вечных ценностях», — говорится в анонсе выставки. Галерея работает по воскресеньям с 15:00 до 17:00.
Пермский край глазами живописцев
В арт-пространстве «Другие круги» открылась выставка «Заповедное Прикамье». Она предлагает увидеть красоту природы Урала через творчество пермских художников. На выставке представлены пленэрные работы 30 живописцев. Они в этом году посетили Андроновский лес, реку Ирень, плато Кваркуш и Главный уральский хребет, а увиденное передали в своих картинах.
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