Студенты исламского вероисповедания из сургутского государственного университета обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов.
«Все знают, что если попадешься за молитвой в вузе, то будут проблемы. Год назад один из первокурсников совершил намаз в углу коридора, за что получил неодобрение со стороны руководства. Был скандал на весь вуз. После этого случая многие преподаватели негативно относились к нему. Они говорили: „Ты приходишь в университет учиться или молиться?“», — рассказал один из студентов на правах анонимности «Вестнику Сургутского района».
Студенты-мусульмане вынуждены молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Они пробовали обратиться за помощью к руководству университета, но в СурГУ им отказали и посоветовали молиться дома, хотя намаз нужно читать пять раз в день, в том числе и в учебное время.
Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу СурГУ. Но там отказали агентству в оперативном комментарии и попросил прислать официальный запрос — ответ на него ожидается.
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