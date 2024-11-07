07 ноября 2024

В ХМАО руководство вуза отказало студентам в помещении для совершения намаза

Студенты СурГУ пожаловались, что им не дают молиться в университете
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам-мусульманам отказали в помещении для молитв
Студентам-мусульманам отказали в помещении для молитв Фото:

Студенты исламского вероисповедания из сургутского государственного университета обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов.

«Все знают, что если попадешься за молитвой в вузе, то будут проблемы. Год назад один из первокурсников совершил намаз в углу коридора, за что получил неодобрение со стороны руководства. Был скандал на весь вуз. После этого случая многие преподаватели негативно относились к нему. Они говорили: „Ты приходишь в университет учиться или молиться?“», — рассказал один из студентов на правах анонимности «Вестнику Сургутского района».

Студенты-мусульмане вынуждены молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Они пробовали обратиться за помощью к руководству университета, но в СурГУ им отказали и посоветовали молиться дома, хотя намаз нужно читать пять раз в день, в том числе и в учебное время.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу СурГУ. Но там отказали агентству в оперативном комментарии и попросил прислать официальный запрос — ответ на него ожидается.

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Студенты исламского вероисповедания из сургутского государственного университета обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов. «Все знают, что если попадешься за молитвой в вузе, то будут проблемы. Год назад один из первокурсников совершил намаз в углу коридора, за что получил неодобрение со стороны руководства. Был скандал на весь вуз. После этого случая многие преподаватели негативно относились к нему. Они говорили: „Ты приходишь в университет учиться или молиться?“», — рассказал один из студентов на правах анонимности «Вестнику Сургутского района». Студенты-мусульмане вынуждены молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Они пробовали обратиться за помощью к руководству университета, но в СурГУ им отказали и посоветовали молиться дома, хотя намаз нужно читать пять раз в день, в том числе и в учебное время. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в пресс-службу СурГУ. Но там отказали агентству в оперативном комментарии и попросил прислать официальный запрос — ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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