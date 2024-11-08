Свердловские бизнесмены отклонили проект скандальной чиновницы

Свердловские бизнесмены не приняли на региональном Совете стратегического развития (прошел 7 ноября) проект областного департамента развития туризма (ДРТ), который возглавляет Эльмира Туканова, регулярно попадающая в сводки о кулуарных конфликтах и интригах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к работе организации. ДРТ представил стратегию развития областного промышленного туризма до 2035 года.
Совет прошел при участии Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП), областного Союза промышленников и предпринимателей, Федерации профсоюзов и «Деловой России». «В основном негатив вызвало то, что они [департамент] третий раз выносят на заседание свою как бы стратегию. Им участники Совета говорят замечания, они не реагируют и продолжают то же самое представлять. У них сама идея стратегии не в том, чтобы развивать территорию, экономику, а просто, чтобы поставить галочку», — объяснил источник. Добавив, что стратегия ДРТ скорее всего не будет принята, так как на это якобы указал и минэк области.
Источник подчеркнул, что проект защищала не сама Туканова, находящаяся в отпуске, а исполняющая обязанности замдиректора Ольга Жаркевич. ДРТ занижал KPI, то есть ставил невысокие целевые значения по привлечению туристов.
По словам председателя региональной Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских, участвовавшего в Совете, мнения в действительности разделились. Теперь нужно определиться — оставить стратегию только для туристов или расширить ее возможности. «Члены стратегического совета говорили, что необходимо использовать промышленный туризм еще и как профориентацию школьников, водить их туда [на заводы], и как бизнес-миссию, чтобы продвигать наши предприятия — их продукцию. Но если делать шире, тогда нужно привлекать минобразования с точки зрения профориентации и минпромышленности или внешнеэкономических связей с точки зрения бизнес-миссии», — объяснил Ветлужских.
За комментарием URA.RU также обратилось к президенту УТПП Андрею Беседину. Он предложил по этим вопросам связаться с PR-службой палаты. Запрос отправлен, ответ ожидается.
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