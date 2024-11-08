Бывшего свердловского офицера ГУФСИН поймали на краже девяти тонн металла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело завели по части третьей статьи 159 УК РФ
Уголовное дело завели по части третьей статьи 159 УК РФ Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) на краже более девяти тонн металла поймали бывшего замначальника исправительной колонии. Вывоз конструкций для продажи обвиняемый организовал под видом остатков металлолома, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Обвиняемый, воспользовавшись своим служебным положением, подготовил фиктивные документы, придающие видимость законности его действиям, и организовал вывоз с территории ИК более девяти тонн металлических конструкций под видом остатков металлолома, возникшего в результате производственной деятельности. В дальнейшем эти конструкции были сданы в пункт приема металлолома», — пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ, когда он уже получил деньги с продажи. В отношении экс-офицера заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которое уже направили в суд.

Какую сумму обвиняемый выручил с продажи, не уточняется
Какую сумму обвиняемый выручил с продажи, не уточняется
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В Верхней Салде (Свердловская область) на краже более девяти тонн металла поймали бывшего замначальника исправительной колонии. Вывоз конструкций для продажи обвиняемый организовал под видом остатков металлолома, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Обвиняемый, воспользовавшись своим служебным положением, подготовил фиктивные документы, придающие видимость законности его действиям, и организовал вывоз с территории ИК более девяти тонн металлических конструкций под видом остатков металлолома, возникшего в результате производственной деятельности. В дальнейшем эти конструкции были сданы в пункт приема металлолома», — пояснили в ведомстве. Мужчину задержали сотрудники УФСБ, когда он уже получил деньги с продажи. В отношении экс-офицера заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которое уже направили в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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