В Верхней Салде (Свердловская область) на краже более девяти тонн металла поймали бывшего замначальника исправительной колонии. Вывоз конструкций для продажи обвиняемый организовал под видом остатков металлолома, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Обвиняемый, воспользовавшись своим служебным положением, подготовил фиктивные документы, придающие видимость законности его действиям, и организовал вывоз с территории ИК более девяти тонн металлических конструкций под видом остатков металлолома, возникшего в результате производственной деятельности. В дальнейшем эти конструкции были сданы в пункт приема металлолома», — пояснили в ведомстве.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ, когда он уже получил деньги с продажи. В отношении экс-офицера заведено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которое уже направили в суд.
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