Россия может снять запрет экспорта бензина досрочно

Правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы снизить объёмы переработки. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс (спроса и предложения). И в случае, если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание — мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», — передает ТАСС слова Новака.
В ближайшее время в Минэнерго будет внесено необходимое предложение. Также заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич рассказал, что отмена ограничений на экспорт воспринимается рынком положительно, поскольку российское правительство сталкивается с необходимостью минимизации рисков на максимальном уровне.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз бензина из страны до 31 декабря 2024 года, передает RT. В правительстве пояснили, что такое решение было принято с целью обеспечения стабильности на рынке топлива в период повышенного спроса и запланированных технических осмотров на нефтеперерабатывающих предприятиях.
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