ВС РФ остановили ВСУ на границе у Нового Пути: где и как это происходило

Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути
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ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться через госграницу
ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться через госграницу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные предотвратили попытку украинских вооруженных сил пересечь государственную границу в районе Нового Пути Курской области. В результате ВСУ понесли значительные потери. Об очередном пресечении попытки прорыва через границу — в материале URA.RU.

Где находится Новый Путь

Поселение расположено в полукилометре от границы между Россией и Украиной и в 126 километрах к юго-западу от Курска. От районного центра, поселка городского типа Глушково, Новый Путь отделяет 11,5 километра в юго-западном направлении. Также населенный пункт находится в 3,5 километрах от сельского поселения Веселое, которое является административным центром местного сельсовета.

Потери украинской стороны

В результате этого столкновения ВСУ понесли потери, составляющие до 80 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен ВС РФ.

Депутат предрек новую попытку ВСУ прорваться через границу

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, необходимо усилить охрану границ России в свете возможных провокаций со стороны ВСУ. В интервью для «Ленты.ру» депутат ранее выразил опасения относительно попыток украинской армии осуществить прорыв через российскую государственную границу.

Колесник выдвинул предположение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может намереваться осуществить атаки на такие города, как Брянск и Белгород. По его словам, такие действия необходимы, «чтобы показать Европе, что они [ВСУ] проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия».

Другие попытки прорыва в Новый Путь

В сентябре российские военные также успешно отразили две атаки ВСУ, направленные на прорыв через границу России в Курской области. Инциденты произошли в районе населенного пункта Новый Путь.

Тогда ВСУ понесли значительные потери: 30 военнослужащих были ранены или убиты. Также украинская сторона потеряла военную технику, включая один танк, две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину и два автомобиля.

Как ВСУ раньше пытались прорваться через границу

Помимо прорыва в направлении Нового Пути, в сентябре войска группировки «Север» успешно предотвратили еще две атаки ВСУ, направленные на прорыв через российскую границу на курском направлении. С использованием поддержки армейской авиации и артиллерийского огня были сорваны попытки ВСУ проникнуть в Россию в районе населенных пунктов Малая Обуховка и Медвежье.

Когда Новый Путь освободили от ВСУ

Новый Путь, расположенный в Глушковском районе Курской области, был освобожден 13 октября текущего года. Подтверждение этой информации предоставил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Российские военные предотвратили попытку украинских вооруженных сил пересечь государственную границу в районе Нового Пути Курской области. В результате ВСУ понесли значительные потери. Об очередном пресечении попытки прорыва через границу — в материале URA.RU. Где находится Новый Путь Поселение расположено в полукилометре от границы между Россией и Украиной и в 126 километрах к юго-западу от Курска. От районного центра, поселка городского типа Глушково, Новый Путь отделяет 11,5 километра в юго-западном направлении. Также населенный пункт находится в 3,5 километрах от сельского поселения Веселое, которое является административным центром местного сельсовета. Потери украинской стороны В результате этого столкновения ВСУ понесли потери, составляющие до 80 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен ВС РФ. Депутат предрек новую попытку ВСУ прорваться через границу По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, необходимо усилить охрану границ России в свете возможных провокаций со стороны ВСУ. В интервью для «Ленты.ру» депутат ранее выразил опасения относительно попыток украинской армии осуществить прорыв через российскую государственную границу. Колесник выдвинул предположение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может намереваться осуществить атаки на такие города, как Брянск и Белгород. По его словам, такие действия необходимы, «чтобы показать Европе, что они [ВСУ] проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия». Другие попытки прорыва в Новый Путь В сентябре российские военные также успешно отразили две атаки ВСУ, направленные на прорыв через границу России в Курской области. Инциденты произошли в районе населенного пункта Новый Путь. Тогда ВСУ понесли значительные потери: 30 военнослужащих были ранены или убиты. Также украинская сторона потеряла военную технику, включая один танк, две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину и два автомобиля. Как ВСУ раньше пытались прорваться через границу Помимо прорыва в направлении Нового Пути, в сентябре войска группировки «Север» успешно предотвратили еще две атаки ВСУ, направленные на прорыв через российскую границу на курском направлении. С использованием поддержки армейской авиации и артиллерийского огня были сорваны попытки ВСУ проникнуть в Россию в районе населенных пунктов Малая Обуховка и Медвежье. Когда Новый Путь освободили от ВСУ Новый Путь, расположенный в Глушковском районе Курской области, был освобожден 13 октября текущего года. Подтверждение этой информации предоставил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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