Российские военные предотвратили попытку украинских вооруженных сил пересечь государственную границу в районе Нового Пути Курской области. В результате ВСУ понесли значительные потери. Об очередном пресечении попытки прорыва через границу — в материале URA.RU.
Где находится Новый Путь
Поселение расположено в полукилометре от границы между Россией и Украиной и в 126 километрах к юго-западу от Курска. От районного центра, поселка городского типа Глушково, Новый Путь отделяет 11,5 километра в юго-западном направлении. Также населенный пункт находится в 3,5 километрах от сельского поселения Веселое, которое является административным центром местного сельсовета.
Потери украинской стороны
В результате этого столкновения ВСУ понесли потери, составляющие до 80 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен ВС РФ.
Депутат предрек новую попытку ВСУ прорваться через границу
По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, необходимо усилить охрану границ России в свете возможных провокаций со стороны ВСУ. В интервью для «Ленты.ру» депутат ранее выразил опасения относительно попыток украинской армии осуществить прорыв через российскую государственную границу.
Колесник выдвинул предположение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может намереваться осуществить атаки на такие города, как Брянск и Белгород. По его словам, такие действия необходимы, «чтобы показать Европе, что они [ВСУ] проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия».
Другие попытки прорыва в Новый Путь
В сентябре российские военные также успешно отразили две атаки ВСУ, направленные на прорыв через границу России в Курской области. Инциденты произошли в районе населенного пункта Новый Путь.
Тогда ВСУ понесли значительные потери: 30 военнослужащих были ранены или убиты. Также украинская сторона потеряла военную технику, включая один танк, две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину и два автомобиля.
Как ВСУ раньше пытались прорваться через границу
Помимо прорыва в направлении Нового Пути, в сентябре войска группировки «Север» успешно предотвратили еще две атаки ВСУ, направленные на прорыв через российскую границу на курском направлении. С использованием поддержки армейской авиации и артиллерийского огня были сорваны попытки ВСУ проникнуть в Россию в районе населенных пунктов Малая Обуховка и Медвежье.
Когда Новый Путь освободили от ВСУ
Новый Путь, расположенный в Глушковском районе Курской области, был освобожден 13 октября текущего года. Подтверждение этой информации предоставил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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