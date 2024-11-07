Губернатор ЯНАО вручил награды сотрудникам МВД в канун Дня полиции

В Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград сотрудникам УМВД по ЯНАО, почетные грамоты вручал Губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Сотрудники полиции всегда первыми приходят на помощь людям. С каждым годом сложных задач становится больше, но вы с ними успешно справляетесь: ямальцы чувствуют себя в безопасности и это в первую очередь ваша заслуга. Со стороны округа оказываем всевозможную помощь органам внутренних дел: оснащаем подразделения современным оборудованием, строим здания, поддерживаем финансово сотрудников полиции», — цитирует слова Артюхова пресс-служба. Также глава ЯНАО напомнил, что появились выплаты «за подвиг».
Сотрудники получили разного уровня награды:
- Почетное звание «Заслуженный юрист Ямала» — полковник юстиций Антон Болденко;
- Медалью «За доблестную службу» — полковник внутренней службы Елена Сорокина;
- Почетные грамоты Губернатора Ямала — подполковник внутренней службы Мария Томчик, старший следователь по особо важным делам Светлана Ширяева, начальник отделения отдела уголовного розыска отдела по городу Салехарду Александр Шадрин, заместитель начальника отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции Елизавета Терентьева, заместитель начальника отдела организации дознания Тимофей Фофанов;
- Благодарность губернатора Ямала объявлена майору начальнику вычислительного центра информационного центра Управления Андрею Чекмареву, начальнику дежурной части отделения «Приуральское» Роману Качанову, документоведу группы делопроизводства и режима Отделения «Лабытнанги» Галине Киковацкой;
По инициативе губернатора с 1 сентября прошлого года были установлены региональные надбавки к заработной плате для полицейских, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов, а также для участковых, работающих в удаленных населенных пунктах. В результате последних двух таких мероприятий 30 полицейских были награждены в десяти различных категориях, получив премии на сумму 250, 150 и 50 тысяч рублей за демонстрацию высокого уровня профессионализма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!