Сотни домов в Салехарде опасны для проживания

В Салехарде с начала года расселили и снесли десять аварийных домов. До начала 2025 года должны снести еще 38 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. Всего в аварийном состоянии в окружной столице находится 469 домов.
«В текущем году в городе расселены и снесены 10 домов. В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия в отношении еще 38 домов, расположенных в разных частях города. Их снос предусмотрен до конца текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре округа.
Для расселения всех аварийных домов предусмотрены разные сроки. Прокуратурой постоянно осуществляется анализ эффективности исполнения администрацией требований жилищного законодательства, и полноты принимаемых ими мер по устранению нарушений. Надзорное ведомство подало 13 исков по восстановлению жилищных прав. В трех случаях прокуратура добилась ускорения сроков расселения авариек, в 10 случаях речь шла об ускорении предоставления жилья отдельным лицам из льготных категорий.
В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения прав жильцов дома по адресу Кирпичная, 13. Стены дома были подперты балками для выполнения обеспечительных мер. Ранее, в социальных сетях появились заявления, что таким образом администрация «отремонтировала» здание.
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