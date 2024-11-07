07 ноября 2024

Сотни домов в Салехарде опасны для проживания

Власти Салехарда до конца года должны снести 38 аварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 469 домов признаны аварийными (архивное фото)
В Салехарде 469 домов признаны аварийными (архивное фото) Фото:

В Салехарде с начала года расселили и снесли десять аварийных домов. До начала 2025 года должны снести еще 38 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. Всего в аварийном состоянии в окружной столице находится 469 домов.

«В текущем году в городе расселены и снесены 10 домов. В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия в отношении еще 38 домов, расположенных в разных частях города. Их снос предусмотрен до конца текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре округа.

Для расселения всех аварийных домов предусмотрены разные сроки. Прокуратурой постоянно осуществляется анализ эффективности исполнения администрацией требований жилищного законодательства, и полноты принимаемых ими мер по устранению нарушений. Надзорное ведомство подало 13 исков по восстановлению жилищных прав. В трех случаях прокуратура добилась ускорения сроков расселения авариек, в 10 случаях речь шла об ускорении предоставления жилья отдельным лицам из льготных категорий.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения прав жильцов дома по адресу Кирпичная, 13. Стены дома были подперты балками для выполнения обеспечительных мер. Ранее, в социальных сетях появились заявления, что таким образом администрация «отремонтировала» здание. 

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В Салехарде с начала года расселили и снесли десять аварийных домов. До начала 2025 года должны снести еще 38 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. Всего в аварийном состоянии в окружной столице находится 469 домов. «В текущем году в городе расселены и снесены 10 домов. В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия в отношении еще 38 домов, расположенных в разных частях города. Их снос предусмотрен до конца текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре округа. Для расселения всех аварийных домов предусмотрены разные сроки. Прокуратурой постоянно осуществляется анализ эффективности исполнения администрацией требований жилищного законодательства, и полноты принимаемых ими мер по устранению нарушений. Надзорное ведомство подало 13 исков по восстановлению жилищных прав. В трех случаях прокуратура добилась ускорения сроков расселения авариек, в 10 случаях речь шла об ускорении предоставления жилья отдельным лицам из льготных категорий. В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения прав жильцов дома по адресу Кирпичная, 13. Стены дома были подперты балками для выполнения обеспечительных мер. Ранее, в социальных сетях появились заявления, что таким образом администрация «отремонтировала» здание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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