Олег Газманов в Челябинске нагулял аппетит. Видео

Олег Газманов прилетел в Челябинск на Русский экономический форум
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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Газманов выступит 8 ноября на РЭФ Фото:
новость из сюжета
РЭФ-24 в Челябинске

Российский певец Олег Газманов прилетел в Челябинск, где 8 ноября выступит на Русском экономическом форуме (РЭФ). Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист.

«Привет, Челябинск! Впереди выступление на Русском экономическом форуме 2024, а пока есть свободное время, я решил прогуляться по городу и нагулять аппетит!» — написал Газманов в telegram-канале.

У подписчиков он поинтересовался, кто уже был в Челябинске и попросил поделиться впечатлениями. В видео Газманов показал «промоушен по городу». Судя по кадрам он посетил отель «Видгоф», посидел около памятника Александра Пушкина в парке, зашел в кафе.

Русский экономический форум (РЭФ) проводится в Челябинске второй год подряд. Участниками форума стали представители власти, предприниматели, ученые и эксперты. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.

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Российский певец Олег Газманов прилетел в Челябинск, где 8 ноября выступит на Русском экономическом форуме (РЭФ). Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист. «Привет, Челябинск! Впереди выступление на Русском экономическом форуме 2024, а пока есть свободное время, я решил прогуляться по городу и нагулять аппетит!» — написал Газманов в telegram-канале. У подписчиков он поинтересовался, кто уже был в Челябинске и попросил поделиться впечатлениями. В видео Газманов показал «промоушен по городу». Судя по кадрам он посетил отель «Видгоф», посидел около памятника Александра Пушкина в парке, зашел в кафе. Русский экономический форум (РЭФ) проводится в Челябинске второй год подряд. Участниками форума стали представители власти, предприниматели, ученые и эксперты. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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