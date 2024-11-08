Российский певец Олег Газманов прилетел в Челябинск, где 8 ноября выступит на Русском экономическом форуме (РЭФ). Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист.
«Привет, Челябинск! Впереди выступление на Русском экономическом форуме 2024, а пока есть свободное время, я решил прогуляться по городу и нагулять аппетит!» — написал Газманов в telegram-канале.
У подписчиков он поинтересовался, кто уже был в Челябинске и попросил поделиться впечатлениями. В видео Газманов показал «промоушен по городу». Судя по кадрам он посетил отель «Видгоф», посидел около памятника Александра Пушкина в парке, зашел в кафе.
Русский экономический форум (РЭФ) проводится в Челябинске второй год подряд. Участниками форума стали представители власти, предприниматели, ученые и эксперты. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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