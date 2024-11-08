Генерал, критиковавший нападение на Курскую область, уволился из ВСУ

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Ранее Марченко заявлял, что «фронт на Донбассе посыпался»
Ранее Марченко заявлял, что «фронт на Донбассе посыпался» Фото:

Генерал-полковник Дмитрий Марченко уволился из Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем со здоровьем. Сейчас он проходит лечение. Об этом он написал в своих социальных сетях.  

«Увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — пишет генерал, руководивший обороной Николаева, в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещена).

Ранее Марченко активно критиковал нападение Украины на Курскую область. Кроме того, он заявлял об обрушении фронта на Донбассе со стороны ВСУ. 

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Генерал-полковник Дмитрий Марченко уволился из Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем со здоровьем. Сейчас он проходит лечение. Об этом он написал в своих социальных сетях.   «Увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — пишет генерал, руководивший обороной Николаева, в  своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещена). Ранее Марченко активно критиковал нападение Украины на Курскую область. Кроме того, он заявлял об обрушении фронта на Донбассе со стороны ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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