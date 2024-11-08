Генерал, критиковавший нападение на Курскую область, уволился из ВСУ

Генерал-полковник Дмитрий Марченко уволился из Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за проблем со здоровьем. Сейчас он проходит лечение. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — пишет генерал, руководивший обороной Николаева, в своем Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещена).
Ранее Марченко активно критиковал нападение Украины на Курскую область. Кроме того, он заявлял об обрушении фронта на Донбассе со стороны ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.