Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил участников, гостей и зрителей Русского экономического форума (РЭФ) за неравнодушие и любовь к России. Об этом Текслер написал 8 ноября в своем telegram-канале.
«Я рад, что открытый заинтересованный разговор на важные для всех нас темы состоялся именно здесь, в регионе, который созидает, трудится во имя победы и уверенного будущего России. Спасибо всем участникам, гостям и зрителям за неравнодушие, идеи и любовь к нашей стране!» — написал Текслер.
Русский экономический форум (РЭФ) проходит в Челябинске во второй раз. В программа была наполнена практическими сессиями, дискуссиями и практиками. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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