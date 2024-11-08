Челябинский губернатор Текслер поблагодарил гостей РЭФа за неравнодушие. Видео

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РЭФ, Текслер, Новак. Челябинск
На два дня Челябинск ворвался с федеральную повестку с РЭФ, отметил Текслер Фото:
новость из сюжета
РЭФ-24 в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил участников, гостей и зрителей Русского экономического форума (РЭФ) за неравнодушие и любовь к России. Об этом Текслер написал 8 ноября в своем telegram-канале.

«Я рад, что открытый заинтересованный разговор на важные для всех нас темы состоялся именно здесь, в регионе, который созидает, трудится во имя победы и уверенного будущего России. Спасибо всем участникам, гостям и зрителям за неравнодушие, идеи и любовь к нашей стране!» — написал Текслер.

Русский экономический форум (РЭФ) проходит в Челябинске во второй раз. В программа была наполнена практическими сессиями, дискуссиями и практиками. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил участников, гостей и зрителей Русского экономического форума (РЭФ) за неравнодушие и любовь к России. Об этом Текслер написал 8 ноября в своем telegram-канале. «Я рад, что открытый заинтересованный разговор на важные для всех нас темы состоялся именно здесь, в регионе, который созидает, трудится во имя победы и уверенного будущего России. Спасибо всем участникам, гостям и зрителям за неравнодушие, идеи и любовь к нашей стране!» — написал Текслер. Русский экономический форум (РЭФ) проходит в Челябинске во второй раз. В программа была наполнена практическими сессиями, дискуссиями и практиками. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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