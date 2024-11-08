Компания богатейшего депутата думы ХМАО срывает сроки сдачи крупного ЖК

Компания ДСК-1 срывает сроки сдачи жилого квартала в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели квартир в «Западном квартале» вынуждены отложить новоселье
Покупатели квартир в «Западном квартале» вынуждены отложить новоселье Фото:

В Ханты-Мансийске жители раскритиковали застройщика «ДСК-1» из-за срыва сроков сдачи домов в жилом комплексе «Западный квартал». Учредителем девелопера является миллиардер и депутат думы ХМАО Михаил Сердюк. Вручить ключи, по словам покупателей, им должны были в четвертом квартале, но сроки сдвинули на 2025 год.

«Они говорили, что примерно в сентябре закончат строительство. И с сентября должны были передавать ключи до конца года. А сейчас они ставят примерно [сроки] март-апрель», — сообщил один из покупателей в разговоре с URA.RU. На сайте застройщика при этом также указано, что сдача последних домов в ЖК намечена на четвертый квартал 2024 года.

Опасения о срыве сроков строительства домов жители начали высказывать еще летом в социальных сетях. «Теперь остается большое сомнение во всем обещанном застройщиком: качество ремонта квартир, благоустройство территории», — говорится в публикации паблика «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

Сами покупатели отмечают, что уже осенью собирались начать ремонт в новых квартирах, а срыв сроков разрушил все их планы. «А сейчас получается только весной ключи [получим], ну, а там уже в лето уходим», — добавляет горожанин.

URA.RU направило запрос в компанию «ДСК-1» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Ханты-Мансийске жители раскритиковали застройщика «ДСК-1» из-за срыва сроков сдачи домов в жилом комплексе «Западный квартал». Учредителем девелопера является миллиардер и депутат думы ХМАО Михаил Сердюк. Вручить ключи, по словам покупателей, им должны были в четвертом квартале, но сроки сдвинули на 2025 год. «Они говорили, что примерно в сентябре закончат строительство. И с сентября должны были передавать ключи до конца года. А сейчас они ставят примерно [сроки] март-апрель», — сообщил один из покупателей в разговоре с URA.RU. На сайте застройщика при этом также указано, что сдача последних домов в ЖК намечена на четвертый квартал 2024 года. Опасения о срыве сроков строительства домов жители начали высказывать еще летом в социальных сетях. «Теперь остается большое сомнение во всем обещанном застройщиком: качество ремонта квартир, благоустройство территории», — говорится в публикации паблика «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». Сами покупатели отмечают, что уже осенью собирались начать ремонт в новых квартирах, а срыв сроков разрушил все их планы. «А сейчас получается только весной ключи [получим], ну, а там уже в лето уходим», — добавляет горожанин. URA.RU направило запрос в компанию «ДСК-1» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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