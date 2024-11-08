В ХМАО появится новая льгота для многодетных семей

В Ханты-Мансийском автономном округе введена новая льгота для многодетных семей, направленная на повышение их безопасности в зимний период. Власти ХМАО будут компенсировать льготникам приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.
«В ходе очередного заседания правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, одобрено внесение изменений в документ, касающийся государственной социальной помощи и дополнительных мер соцподдержки населению региона. В частности, перечень экстремальных жизненных ситуаций дополнен случаем необходимости оплаты понесенных расходов многодетными семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении, на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей», — указано в публикации на сайте властей ХМАО.
Выплата будет предоставлена один раз и составит до двух тысяч рублей без учета дохода семьи. Инициатива направлена на усиление пожарной безопасности в домах югорчан в преддверии зимнего отопительного сезона. Кухарук подчеркнул, что пожарная безопасность требует особого внимания, и поручил активно информировать население о необходимости установки датчиков. «Необходимо привлечь к работе социальные учреждения, глав муниципалитетов, добровольцев. Остался практически месяц, там каникулы, длительные новогодние праздники, когда дети остаются без присмотра со стороны наших образовательных учреждений. Надо постараться максимально за этот период времени охватить все семьи», — подчеркнул губернатор.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Кухарук анонсировал новые льготы для многодетных семей. В муниципалитетах ХМАО введут возможность бесплатно посещать учреждения культуры и парки отдыха.
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