Вице-премьер Новак обсудил с Текслером энергетически комплекс Челябинска. Фото

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Пресс-подход. Челябинск , новак александр
Новак прилетел в Челябинск на РЭФ Фото:
новость из сюжета
РЭФ-24 в Челябинске

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой стороны обсудили развитие энергетического комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили перспективы развития энергетического комплекса Челябинской области, задачи по повышению его надежности, а также вопросы консолидации электросетевого хозяйства и формирования национальных проектов», — сообщает 8 ноября пресс-служба Правительства РФ в telegram-канале.

Новак прибыл в Челябинск на Русский экономический форум (РЭФ). Форум проводится второй год подряд. Самые интересные и запоминающиеся события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.

Новак встретился в Текслером
Новак встретился в Текслером

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой стороны обсудили развитие энергетического комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. «Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили перспективы развития энергетического комплекса Челябинской области, задачи по повышению его надежности, а также вопросы консолидации электросетевого хозяйства и формирования национальных проектов», — сообщает 8 ноября пресс-служба Правительства РФ в telegram-канале. Новак прибыл в Челябинск на Русский экономический форум (РЭФ). Форум проводится второй год подряд. Самые интересные и запоминающиеся события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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