Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой стороны обсудили развитие энергетического комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
«Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили перспективы развития энергетического комплекса Челябинской области, задачи по повышению его надежности, а также вопросы консолидации электросетевого хозяйства и формирования национальных проектов», — сообщает 8 ноября пресс-служба Правительства РФ в telegram-канале.
Новак прибыл в Челябинск на Русский экономический форум (РЭФ). Форум проводится второй год подряд. Самые интересные и запоминающиеся события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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