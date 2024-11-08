В Екатеринбурге охранник «Пятерочки» жестко избил вора. Видео

В Екатеринбурге охранник магазина избил вора, который пытался украсть продукты
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Возложение цветов к памятнику Ельцину. Екатеринбург, памятник ельцину, безопасность, ельцин центр, охранник, охрана
Полиция проводит проверку Фото:

В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 33 охранник «Пятерочки» сильно избил вора, который пытался вынести из магазина корзину с продуктами. На уговоры прохожих остановиться он не реагировал, сообщил очевидец в соцсетях.

«Охранник „Пятерочки“ устроил жесткий самосуд над пьянчугой, который не в первый раз пытался унести продукты из магазина. Он расквасил ему морду до крови и был очень взбешен. На просьбы успокоиться не реагировал. Инцидент произошел на улице Билимбаевская, 33», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку.

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 33 охранник «Пятерочки» сильно избил вора, который пытался вынести из магазина корзину с продуктами. На уговоры прохожих остановиться он не реагировал, сообщил очевидец в соцсетях. «Охранник „Пятерочки“ устроил жесткий самосуд над пьянчугой, который не в первый раз пытался унести продукты из магазина. Он расквасил ему морду до крови и был очень взбешен. На просьбы успокоиться не реагировал. Инцидент произошел на улице Билимбаевская, 33», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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