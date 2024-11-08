Происшествия В Екатеринбурге охранник «Пятерочки» жестко избил вора. Видео В Екатеринбурге охранник магазина избил вора, который пытался украсть продукты 08 ноября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 + Полиция проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 33 охранник «Пятерочки» сильно избил вора, который пытался вынести из магазина корзину с продуктами. На уговоры прохожих остановиться он не реагировал, сообщил очевидец в соцсетях. «Охранник „Пятерочки“ устроил жесткий самосуд над пьянчугой, который не в первый раз пытался унести продукты из магазина. Он расквасил ему морду до крови и был очень взбешен. На просьбы успокоиться не реагировал. Инцидент произошел на улице Билимбаевская, 33», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 33 охранник «Пятерочки» сильно избил вора, который пытался вынести из магазина корзину с продуктами. На уговоры прохожих остановиться он не реагировал, сообщил очевидец в соцсетях. «Охранник „Пятерочки“ устроил жесткий самосуд над пьянчугой, который не в первый раз пытался унести продукты из магазина. Он расквасил ему морду до крови и был очень взбешен. На просьбы успокоиться не реагировал. Инцидент произошел на улице Билимбаевская, 33», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудники территориального ОВД организовали проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям