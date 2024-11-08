В Тюмени стартовал юбилейный термальный сезон. Фото

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Термальный сезон 2025 года в Тюмени стал юбилейным
Термальный сезон 2025 года в Тюмени стал юбилейным Фото:

В Тюмени прошла церемония открытия юбилейного, пятого термального сезона. В ближайший месяц в честь открытия для гостей термальных источников будут работать эксклюзивные программы, сообщил глава города Максим Афанасьев. 

«Юбилейный, пятый термальный сезон открыт! В течение ближайшего месяца наши гости смогут насладиться эксклюзивными авторскими банными программами, отведать изысканные сибирские блюда и воспользоваться специальными тарифами и бонусами», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале. 

На открытии термального сезона он присутствовал лично. Максим Афанасьев назвал термальные источники достоянием региона и природным даром. По статистике, которую он привел, каждый третий турист в Тюмени посещает местные источники. 

Ранее URA.RU сообщало о дате открытия термального сезона в Тюмени. В выходные жители и гости города смогут добраться до источников на специальном экспрессе с Площади памяти.  

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В Тюмени прошла церемония открытия юбилейного, пятого термального сезона. В ближайший месяц в честь открытия для гостей термальных источников будут работать эксклюзивные программы, сообщил глава города Максим Афанасьев.  «Юбилейный, пятый термальный сезон открыт! В течение ближайшего месяца наши гости смогут насладиться эксклюзивными авторскими банными программами, отведать изысканные сибирские блюда и воспользоваться специальными тарифами и бонусами», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.  На открытии термального сезона он присутствовал лично. Максим Афанасьев назвал термальные источники достоянием региона и природным даром. По статистике, которую он привел, каждый третий турист в Тюмени посещает местные источники.  Ранее URA.RU сообщало о дате открытия термального сезона в Тюмени. В выходные жители и гости города смогут добраться до источников на специальном экспрессе с Площади памяти.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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