В Тюмени прошла церемония открытия юбилейного, пятого термального сезона. В ближайший месяц в честь открытия для гостей термальных источников будут работать эксклюзивные программы, сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Юбилейный, пятый термальный сезон открыт! В течение ближайшего месяца наши гости смогут насладиться эксклюзивными авторскими банными программами, отведать изысканные сибирские блюда и воспользоваться специальными тарифами и бонусами», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.
На открытии термального сезона он присутствовал лично. Максим Афанасьев назвал термальные источники достоянием региона и природным даром. По статистике, которую он привел, каждый третий турист в Тюмени посещает местные источники.
Ранее URA.RU сообщало о дате открытия термального сезона в Тюмени. В выходные жители и гости города смогут добраться до источников на специальном экспрессе с Площади памяти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!