Курганцы требуют очистить дома от бомжей на улице Сухэ-Батора

Три расселенных многоквартирных дома на улице Сухэ-Батора в Кургане облюбовали бомжи. Горожане требуют очистить здания от подозрительных личностей. Об этом курганцы рассказали в жалобе.
«На улице Сухэ-Батора второй год стоят дома №1, 7, 9, из которых жильцы переехали. Эти здания привлекают лиц без определенного места жительства, просим навести порядок», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».
Представители мэрии Кургана сообщили в ответе, что дома на улице Сухэ-Батора, 7, 9 будут снесены, когда решится вопрос с переносом газопровода. А вот дом №1 по той же улице расселен пока не полностью, так как ведутся судебные разбирательства с жильцами, отметили в городской администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!