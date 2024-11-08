Курганцы требуют очистить дома от бомжей на улице Сухэ-Батора

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В заброшенные дома приходят бомжи
В заброшенные дома приходят бомжи Фото:

Три расселенных многоквартирных дома на улице Сухэ-Батора в Кургане облюбовали бомжи. Горожане требуют очистить здания от подозрительных личностей. Об этом курганцы рассказали в жалобе.

«На улице Сухэ-Батора второй год стоят дома №1, 7, 9, из которых жильцы переехали. Эти здания привлекают лиц без определенного места жительства, просим навести порядок», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе, что дома на улице Сухэ-Батора, 7, 9 будут снесены, когда решится вопрос с переносом газопровода. А вот дом №1 по той же улице расселен пока не полностью, так как ведутся судебные разбирательства с жильцами, отметили в городской администрации.

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Три расселенных многоквартирных дома на улице Сухэ-Батора в Кургане облюбовали бомжи. Горожане требуют очистить здания от подозрительных личностей. Об этом курганцы рассказали в жалобе. «На улице Сухэ-Батора второй год стоят дома №1, 7, 9, из которых жильцы переехали. Эти здания привлекают лиц без определенного места жительства, просим навести порядок», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». Представители мэрии Кургана сообщили в ответе, что дома на улице Сухэ-Батора, 7, 9 будут снесены, когда решится вопрос с переносом газопровода. А вот дом №1 по той же улице расселен пока не полностью, так как ведутся судебные разбирательства с жильцами, отметили в городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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