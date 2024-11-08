Помилованную Путиным экс-депутата Рады Надежду Савченко заметили в рядах ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко замечена в качестве командующей ротой территориальной обороны страны. О ее службе в ВСУ заявил журналист Владимир Бойко.
«Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО (территориальной обороны — прим. URA.RU). Ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — сказал Бойко в ответ на комментарий в своем Faceboоk (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Дополнительно журналист опубликовал сообщение, в котором указал, что Савченко была мобилизована в первые дни после начала специальной военной операции. Кроме того, по словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, именно Савченко дала приказ на отступление своего подразделения, что, предположительно, могло помочь наступлению российских войск на Покровск. В связи с этим Безуглая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование действий экс-депутата в составе ВСУ.
Президент России Владимир Путин в 2016 году подписал указ о помиловании Надежды Савченко. Она была осуждена за убийство российских журналистов. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед подписанием указа президент провел встречу в Кремле с родственниками погибших журналистов — вдовой Игоря Корнелюка и сестрой Антона Волошина. В ходе беседы они также выразили просьбу о помиловании Савченко.
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