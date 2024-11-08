В нынешнем правительстве США к избранному президенту Дональду Трампу относятся негативно, но у политиков есть понимание, что он возьмет на себя вину за предательство Украины. В странах Западной Европы элиты видят в нем лидера, готового взять ответственность за украинский провал. Об этом сообщают источники, близкие к Белому дому.
«Большинство европейских правительств, включая американское, ненавидят и боятся Трампа. Однако они видят одну вескую причину приветствовать его в Белом доме. Он снимет с них заботу об Украине и возьмет на себя большую часть вины за ее предательство», — передает The Times со ссылкой на свои источники.
Ранее Трамп во время предвыборных дебатов пообещал урегулировать конфликт на Украине. По его словам, он намерен сделать это еще до своего вступления в должность в Белом доме, передает RT.
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