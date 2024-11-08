08 ноября 2024

Курганские работодатели стали чаще присматриваться к кандидатам за 50 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дефицит на рынке труда дает шанс возрастным соискателям вакансий
Дефицит на рынке труда дает шанс возрастным соискателям вакансий Фото:

Кадровый голод на рынке труда подталкивает работодателей в Курганской области чаще обращать внимание на соискателей вакансий старше 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Зарплата ру».

«Учитывая дефицит кадров, работодателям приходится присматриваться к возрастным кандидатам старше 50 лет. Доля просмотров резюме соискателей от 51 до 60 лет увеличилась с 8% до 10%», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что доля молодых соискателей работы от 21 до 30 лет сократилось за два года на 3%. Похожая картина наблюдается в возрастной группе 31-40 лет, подчеркивают представители сервиса. Это связано с демографической ямой 90-х годов.

Работодатели чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, швей, токарей, продавцов, слесарей, водителей, врачей, учителей. При этом, молодых сотрудников предпочитают видеть на должностях маркетологов, системных администраторов и специалистов по подбору персонала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кадровый голод на рынке труда подталкивает работодателей в Курганской области чаще обращать внимание на соискателей вакансий старше 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Зарплата ру». «Учитывая дефицит кадров, работодателям приходится присматриваться к возрастным кандидатам старше 50 лет. Доля просмотров резюме соискателей от 51 до 60 лет увеличилась с 8% до 10%», — отметили в пресс-службе. Уточняется, что доля молодых соискателей работы от 21 до 30 лет сократилось за два года на 3%. Похожая картина наблюдается в возрастной группе 31-40 лет, подчеркивают представители сервиса. Это связано с демографической ямой 90-х годов. Работодатели чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, швей, токарей, продавцов, слесарей, водителей, врачей, учителей. При этом, молодых сотрудников предпочитают видеть на должностях маркетологов, системных администраторов и специалистов по подбору персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...