Курганские работодатели стали чаще присматриваться к кандидатам за 50 лет

Кадровый голод на рынке труда подталкивает работодателей в Курганской области чаще обращать внимание на соискателей вакансий старше 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Зарплата ру».
«Учитывая дефицит кадров, работодателям приходится присматриваться к возрастным кандидатам старше 50 лет. Доля просмотров резюме соискателей от 51 до 60 лет увеличилась с 8% до 10%», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что доля молодых соискателей работы от 21 до 30 лет сократилось за два года на 3%. Похожая картина наблюдается в возрастной группе 31-40 лет, подчеркивают представители сервиса. Это связано с демографической ямой 90-х годов.
Работодатели чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, швей, токарей, продавцов, слесарей, водителей, врачей, учителей. При этом, молодых сотрудников предпочитают видеть на должностях маркетологов, системных администраторов и специалистов по подбору персонала.
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