08 ноября 2024

Президент ФРГ Штайнмайер взбесился после критики его позиции в отношении России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаймайер вышел из себя после критики за поддержку газопровода из России
Штаймайер вышел из себя после критики за поддержку газопровода из России Фото:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены не смог сдержать эмоций после критики писателя Марко Мартина. Мужчина раскритиковал политика за одобрение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в прошлом, говорится в материале Bild.

«Федеральный президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него», — рассказал изданию Мартин. По словам очевидцев, Штайнмайера не смогли успокоить даже прохожие. 

Немецкий писатель также заявил, что президент ФРГ ударил его по голове и заявил, что «интеллектуалам не понять, насколько трудна работа политиков». Пресс-секретарь Штайнмайера прокомментировал случившееся, подчеркнув, что разговор был противоречивым, но фактичным.

В 2022 году президент ФРГ отменил свой визит в Киев. По информации Bild, органы безопасности Германии рекомендовали ему отказаться от поездки «из соображений безопасности»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены не смог сдержать эмоций после критики писателя Марко Мартина. Мужчина раскритиковал политика за одобрение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в прошлом, говорится в материале Bild. «Федеральный президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него», — рассказал изданию Мартин. По словам очевидцев, Штайнмайера не смогли успокоить даже прохожие.  Немецкий писатель также заявил, что президент ФРГ ударил его по голове и заявил, что «интеллектуалам не понять, насколько трудна работа политиков». Пресс-секретарь Штайнмайера прокомментировал случившееся, подчеркнув, что разговор был противоречивым, но фактичным. В 2022 году президент ФРГ отменил свой визит в Киев. По информации Bild, органы безопасности Германии рекомендовали ему отказаться от поездки «из соображений безопасности»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...