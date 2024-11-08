Президент ФРГ Штайнмайер взбесился после критики его позиции в отношении России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены не смог сдержать эмоций после критики писателя Марко Мартина. Мужчина раскритиковал политика за одобрение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в прошлом, говорится в материале Bild.
«Федеральный президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него», — рассказал изданию Мартин. По словам очевидцев, Штайнмайера не смогли успокоить даже прохожие.
Немецкий писатель также заявил, что президент ФРГ ударил его по голове и заявил, что «интеллектуалам не понять, насколько трудна работа политиков». Пресс-секретарь Штайнмайера прокомментировал случившееся, подчеркнув, что разговор был противоречивым, но фактичным.
В 2022 году президент ФРГ отменил свой визит в Киев. По информации Bild, органы безопасности Германии рекомендовали ему отказаться от поездки «из соображений безопасности»
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