Президент ФРГ Штайнмайер испугался ехать в Киев на встречу с Зеленским

19 октября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Штайнмайер отменил визит в Киев, запланированный на четверг Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на 20 октября. Об этом сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, МВД, МИД и органы безопасности Германии рекомендовали главе государства отказаться от поездки «из соображений безопасности». «Министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии посоветовали канцелярии президента воздержаться от поездки в Киев. Во вторник было принято решение об отмене визита», — пишет газета. Как указывают авторы, отмена визита вызвала «возмущение» у официальных лиц Киева. «В то время как президент отменяет свой визит, множество других международных дипломатов и гостей хотят посетить столицу прямо сейчас», — приводит издание слова неназванного украинского чиновника. Весной президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». В ответ на это свой майский визит в Киев отменил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры страны. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на 20 октября. Об этом сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, МВД, МИД и органы безопасности Германии рекомендовали главе государства отказаться от поездки «из соображений безопасности». «Министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии посоветовали канцелярии президента воздержаться от поездки в Киев. Во вторник было принято решение об отмене визита», — пишет газета. Как указывают авторы, отмена визита вызвала «возмущение» у официальных лиц Киева. «В то время как президент отменяет свой визит, множество других международных дипломатов и гостей хотят посетить столицу прямо сейчас», — приводит издание слова неназванного украинского чиновника. Весной президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». В ответ на это свой майский визит в Киев отменил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры страны. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве.