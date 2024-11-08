FP: распад коалиции Шольца в Германии станет благом на фоне победы Трампа

Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых», которой руководит канцлер Олаф Шольц, позволит ФРГ лучше подготовиться к президентству Дональда Трампа. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.
«Трехпартийная коалиция в Берлине под началом канцлера Шольца погрязла в коллапсе. <...> Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — сказано в публикации FP.
В материале журнала также указывается, что коалиция Шольца была неэффективна и разделена при решении ключевых вопросов, таких как поддержка Украины, отношения с Китаем и необходимость политических и экономических реформ внутри ФРГ. Эти разногласия между партиями коалиции добавляли сложностей в управление страной, что могло препятствовать эффективной внешней политике.
Американский предприниматель Илон Маск охарактеризовал канцлера Олафа Шольца как глупца. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Маск написал: «Олаф — глупец», комментируя новости о кризисе в правящей коалиции Германии. Информацию об этом передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.