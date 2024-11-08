08 ноября 2024

FP: распад коалиции Шольца в Германии станет благом на фоне победы Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Политические неудачи Шольца могут обернуться благом для ФРГ
Политические неудачи Шольца могут обернуться благом для ФРГ Фото:

Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых», которой руководит канцлер Олаф Шольц, позволит ФРГ лучше подготовиться к президентству Дональда Трампа. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«Трехпартийная коалиция в Берлине под началом канцлера Шольца погрязла в коллапсе. <...> Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — сказано в публикации FP.

В материале журнала также указывается, что коалиция Шольца была неэффективна и разделена при решении ключевых вопросов, таких как поддержка Украины, отношения с Китаем и необходимость политических и экономических реформ внутри ФРГ. Эти разногласия между партиями коалиции добавляли сложностей в управление страной, что могло препятствовать эффективной внешней политике.

Американский предприниматель Илон Маск охарактеризовал канцлера Олафа Шольца как глупца. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Маск написал: «Олаф — глупец», комментируя новости о кризисе в правящей коалиции Германии. Информацию об этом передает RT.

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Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых», которой руководит канцлер Олаф Шольц, позволит ФРГ лучше подготовиться к президентству Дональда Трампа. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Трехпартийная коалиция в Берлине под началом канцлера Шольца погрязла в коллапсе. <...> Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — сказано в публикации FP. В материале журнала также указывается, что коалиция Шольца была неэффективна и разделена при решении ключевых вопросов, таких как поддержка Украины, отношения с Китаем и необходимость политических и экономических реформ внутри ФРГ. Эти разногласия между партиями коалиции добавляли сложностей в управление страной, что могло препятствовать эффективной внешней политике. Американский предприниматель Илон Маск охарактеризовал канцлера Олафа Шольца как глупца. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Маск написал: «Олаф — глупец», комментируя новости о кризисе в правящей коалиции Германии. Информацию об этом передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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