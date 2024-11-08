08 ноября 2024

В Пермском крае ввели режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригады полностью укомплектованы и готовы к круглосуточной работе
Бригады полностью укомплектованы и готовы к круглосуточной работе Фото:

В Пермском филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В пермском филиале компании „Россети Урал“ введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на севере края. Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мобилизован оперативно-ремонтный персонал компании, бригады укомплектованы, оснащены высокопроходимой спецтехникой и готовы к круглосуточной работе. На случай перебоев с электричеством у специалистов имеются резервные источники электроснабжения.

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В Пермском филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В пермском филиале компании „Россети Урал“ введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на севере края. Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле», — сказано в сообщении. Уточняется, что мобилизован оперативно-ремонтный персонал компании, бригады укомплектованы, оснащены высокопроходимой спецтехникой и готовы к круглосуточной работе. На случай перебоев с электричеством у специалистов имеются резервные источники электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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