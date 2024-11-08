В Пермском крае ввели режим повышенной готовности

В Пермском филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В пермском филиале компании „Россети Урал“ введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на севере края. Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мобилизован оперативно-ремонтный персонал компании, бригады укомплектованы, оснащены высокопроходимой спецтехникой и готовы к круглосуточной работе. На случай перебоев с электричеством у специалистов имеются резервные источники электроснабжения.
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