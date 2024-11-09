Военный аналитик назвал «сказками Зеленского» угрозы об ударах «Паляницей»

Военный аналитик Вячеслав Смоленко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о дальности ракеты-дрона «Паляница» в 1,5 тысячи километров, назвав это «сказками». Он сомневается в реальности такой дальности из-за ограничений объема топливных баков.
«Вышел Зеленский и говорит: „А мы делаем ‚Паляницу‘. А что такое ‚Паляница‘? Ракета-дрон 3,2 метра длиной. Это очень небольшая ракета. Соответственно, заявленная дальность 1,5 тысячи километров — я в нее не верю. Не может ракета длиной три метра, если подсчитать емкость топливных баков, лететь на 1,5 тысячи километров. Как эксперт, как специалист я считаю это сказками Зеленского“, — заявил Смоленко, его слова передает ТАСС.
Он добавил, что корпус ракеты, по его мнению, изготовлен из композитных материалов, а двигатель, вероятно, будет МС400 от «Мотор Сич». Хотя аналитик признает, что украинский завод «Южмаш» способен произвести такую ракету-дрон, он настаивает, что с данными характеристиками дальность не превысит 300–350 километров, а масса боевой части составит 30–50 килограммов. Производство ракеты, по словам Смоленко, потребует большего времени и усилий, чем есть в рапоряжении Украины.
Киев 24 августа впервые применил ракету-дрон «Паляниця», о чем заявлял Владимир Зеленский. Украина в сентябре рассчитывала получить от Литвы десять миллионов евро на финансирование производства этих дронов. Этот вопрос обсуждали на встрече в Германии, передает «Ридус».
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